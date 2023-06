Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup en mode innovation

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a inauguré un nouvel espace d’enseignement, d’expérimentation et de cocréation, jeudi. Le concept de l’aménagement, appelé l’Univers IDÉES, a été dévoilé en présence du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

IDÉES, c’est l'acronyme pour Idéation-Déduction-Élaboration-Exécution-Solution . Dans l’ancienne salle d’étude du Collège Notre-Dame, des aires d’échange, de recherche, de codesign, de développement et de prototypage ont été aménagées. Avec ces nouveautés, l’administration de l’établissement espère développer des qualités entrepreneuriales ou intrapreneuriales sociales chez les étudiants de niveau secondaire.

« On sort des cours magistraux quand on vient ici. » — Une citation de Guy April, directeur général du Collège Notre-Dame

La lecture et la documentation font partie des activités encouragées par l'Univers IDÉES. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le directeur explique que des cubicules de travail permettront aux étudiants de travailler de manière individuelle ou en équipe. Il y en a aussi qui peuvent travailler dans l’agora ou encore aller enregistrer un balado, enregistrer une vidéo. Quand on a des projets qu’on veut mettre en place, c’est l’endroit pour s’inspirer , ajoute Guy April. Les étudiants auront également accès à des outils de conception et de création numériques, comme des imprimantes 3D et des tables de découpe laser.

Polyvalent, le nouveau centre est un environnement d'apprentissage stimulant, selon le directeur Guy April. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le nouvel espace, dont le coût total s'élève à près de trois millions de dollars, représente la deuxième phase d’un projet de développement des infrastructures pédagogiques du collège Notre-Dame, amorcé en 2018. Une troisième phase est prévue pour compléter le projet.

Le ministre Bernard Drainville croit que l’Univers IDÉES du Collège Notre-Dame pourrait devenir un modèle pour d’autres écoles de la province. L’idée qu’une communauté se mette ensemble et décide de donner à ses élèves des outils comme ça, un espace comme celui-là, c’est très inspirant , a-t-il commenté.

De passage au Bas-Saint-Laurent, le ministre Bernard Drainville participait à l'inauguration. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’inauguration de l’aménagement se tenait dans le contexte du 10e anniversaire de la Fondation du Collège, qui contribue financièrement aux projets de développement de l’établissement.

Avec les informations de Patrick Bergeron