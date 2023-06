L’état d’urgence local est levé à Lytton, 2 ans après la destruction du village par le feu

La mairesse Denise O'Connor et les quatre conseillers de Lytton ont voté à l'unanimité, mercredi, l'arrêt du renouvellement de l’état d’urgence local. C'est une étape importante , a déclaré la conseillère Jennifer Thoss lors de la rencontre. La fin de l'urgence locale, déclenchée le 30 juin 2021, signifie que l'ordre d'évacuation est levé et que les travaux de reconstruction peuvent s'accélérer.

Bâtir au plus vite

Un rapport de l’agent principal de l’administration, adressé au conseil municipal de Lytton, début juin, a rappelé que l'état d'urgence local avait été mis en place pour la sécurité, la protection des propriétés et pour permettre l'exécution de travaux d'assainissement .

On peut y lire : En supprimant la déclaration de cette urgence, les propriétaires n'auront plus, de cette manière, un accès limité à leurs propriétés. Cela permet aux propriétaires d’évaluer comment s'occuper de leur propriété, dans la mesure du possible, et de commencer à planifier leur reconstruction.

Le rapport indique par ailleurs que cet état d’urgence local a été renouvelé chaque semaine depuis fin juin 2021 afin que les travailleurs et les équipes puissent accéder aux propriétés privées en vertu de la loi sur le programme d'urgence de la Colombie-Britannique (Emergency Program Act), mais qu'il n'était plus nécessaire.

La municipalité publiera des avis concernant cette annulation sur son site internet et dans un bureau du village qui a été installé à proximité de la communauté de Boston Bar ainsi que dans d'autres lieux.

Les flammes ont détruit la quasi-totalité du village de Lytton. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

La lenteur de la reconstruction de Lytton a suscité une certaine frustration chez de nombreux résidents. Environ 250 personnes avaient autrefois des maisons à Lytton, tandis que la Première Nation de Lytton possède 56 réserves dans le village et ses alentours.

Les résidents de ces communautés ont tout perdu dans cet incendie de forêt précédé d’une vague de chaleur record. Des maisons et des entreprises ont été dévorées jusqu'à leurs fondations et deux personnes ont perdu la vie.

Un symposium a été tenu en mai afin de jeter les jalons d’une reconstruction économique avec un nouveau plan de reprise économique alors que quasiment tout est à reconstruire.

Un an après le feu qui a ravagé le village de Lytton, les décombres étaient toujours bien visibles. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Ottawa et Victoria mettent la main à la poche

Il y a un an, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il dépenserait 77 millions de dollars pour aider à reconstruire le village d'une manière qui pourrait mieux résister aux incendies. Une grande partie de cette enveloppe sera consacrée à de nouveaux bâtiments publics résistants au feu comme les centres communautaires et les bibliothèques.

Le gouvernement provincial a dégagé plus de 49 millions de dollars pour la reconstruction. En juin 2022, la province déclarait qu’elle n'arrêterait pas de travailler tant que tout le monde ne rentrera pas à la maison .

Avec les informations de Chad Pawson