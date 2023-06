Les défis du recrutement d’étudiants francophones persistent à Winnipeg

Avec une saison touristique achalandée, Tourisme Riel peine à recruter des employés saisonniers , comme l’explique la gérante des opérations, Jocelyne Fournier.

Elle ajoute qu’avant la pandémie, l’organisme accueillait huit étudiants d’été dont six étaient à Saint-Boniface et deux à Saint-Norbert.

À l’approche de l’arrivée des touristes, seulement trois embauches ont été effectuées par Tourisme Riel à Saint-Boniface. Et comme aucune candidature n'est jusqu'à présent enregistrée à Saint-Norbert, Jocelyne Fournier croit qu’il sera difficile pour l'organisme d’offrir les mêmes services que les années précédentes cet été.

Tourisme Riel est un organisme sans but lucratif. Tous ses emplois d’été sont subventionnés par des programmes gouvernementaux, tels que Jeunesse Canada au Travail et Emplois d’été Canada.

Il y a eu des coupures de fonds du côté des subventions , dit Jocelyne Fournier. Selon elle, ce nouvel obstacle combiné à la pénurie de main-d'œuvre amène son lot de défis pour les entreprises.

Elle précise que les subventions actuelles ne permettent pas d’embaucher des étudiants étrangers, qui représentent une grande population bilingue ou francophone au Manitoba.

Chaque année, les employés d'été de Tourisme Riel font des tournées pédestres guidées aux touristes de Saint-Boniface. L'organisme doit maintenant annuler certaines réservations lorsqu'un employé est malade.

Parler les deux langues avant tout !

Le bilinguisme est aussi un frein au recrutement des étudiants étrangers du quartier de Saint-Boniface. C'est d'ailleurs le constat fait par le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba.

Sa directrice de l’employabilité et de l’immigration économique, Salimata Soro, confirme qu'il existe un certain paradoxe.

« On est dans un quartier francophone c’est vrai, mais il faut dire que la plupart des clients qui viennent dans ces commerces parlent anglais. Ça reste toujours difficile de trouver un emploi facilement en français. » — Une citation de Salimata Soro, directrice de l’employabilité et de l’immigration économique, Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba

Salimata Soro remarque que la pénurie touche surtout le secteur de la restauration. Elle rappelle que des restaurants ont fini par fermer leurs portes ou n'offrent désormais que du service de livraison, par manque d’employés.

Salimata Soro, Directrice de l’employabilité et de l’immigration économique pour le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM). Photo : Radio-Canada / Jean-François Morin

Néanmoins, Salimata Soro constate un changement favorable par rapport à l'année dernière, alors qu'il était plus difficile pour les employeurs de trouver des personnes prêtes à travailler, après la pandémie.

Certaines entreprises s'estiment avoir été chanceuses cette année et ont reçu plusieurs demandes d’étudiants, après de nombreux aménagements.

Par exemple le copropriétaire des Jardins St-Léon de Winnipeg, Collin Rémillard dit avoir amélioré les conditions de travail dans son entreprise pour attirer les étudiants. Il n'a pas hésité à augmenter le salaire minimum d'embauche à 15 $ l'heure, avant même que la loi l'y oblige. Les horaires ont aussi été ajustés en fonction des besoins des employés saisonniers.

On a de moins en moins d’employés à temps plein, alors la plupart des employés sont à temps partiel , déclare-t-il. Cette décision lui permet d'embaucher plus de candidats et de réduire le nombre moyen d'heures de travail par étudiant.

Colin Rémillard, copropriétaire des Jardins St-Léon, Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morin

Quoi qu'il en soit, Collin Rémillard admet privilégier les candidats bilingues, soulignant que son personnel doit être en mesure de répondre à tous les clients.

J'imagine qu’être unilingue francophone, ça doit pas être facile travailler, parce qu'essentiellement ça te limite à travailler seulement dans des organismes francophones , précise-t-il.

Ryelle Chartier, étudiante à l’Université du Manitoba, Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morin

Ryelle Chartier, une étudiante à l’Université du Manitoba, de retour aux Jardins St-Léon pour sa quatrième année confirme avoir répondu à cette exigence linguistique à l’embauche.

Je suis bilingue. J’ai été chanceuse de grandir en français et d'être élevée autour de Winnipeg. La langue anglaise est partout, donc j’ai vraiment appris l’anglais de mon environnement. , explique-t-elle.

Du côté de la Ville de Winnipeg, aucune pénurie majeure n'est prévue comme en 2022.

Dans une déclaration écrite, un fonctionnaire soutient que les services de loisirs disposent d'assez de personnel et se préparent pour les activités estivales.