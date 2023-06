Libérer des papillons pour comprendre le cycle de la vie

Des élèves d’une école primaire et le personnel d’un cimetière de Surrey, en Colombie-Britannique, se sont réunis pour une cérémonie bien spéciale, mercredi. Ils ont libéré des papillons pour mieux comprendre le cycle de la vie.

Pour les élèves et les personnes présentes, l'envolée des papillons était un symbole du cycle de la vie. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

En vue de la cérémonie, plus de 250 élèves de 1re année de l'école primaire AJ McLellan ont participé à élever des dizaines de papillons, avec l’aide du personnel du cimetière Surrey Centre. C’est d’ailleurs à cet endroit que les papillons ont été relâchés.

Un papillon se pose sur le visage de Jonah, 7 ans, lors de l'envolée. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

L’activité s’inscrit dans un programme pour mieux comprendre le cycle de la vie. Les enfants ont ainsi pu apprendre les étapes de la vie des papillons, de l'œuf à la forme adulte, en passant par la chrysalide.

Une petite fille observe un papillon sur une petite branche. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

L'idée derrière cet événement est d'enseigner aux enfants le cycle de la vie et de renforcer les liens entre la communauté et le cimetière voisin , a affirmé Yalda Asadian, responsable de l'engagement communautaire de la Ville de Surrey.

Un enfant approche un papillon posé sur sa main d'une fleur. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les élèves ont également pu en apprendre plus au sujet de l'impact des papillons sur l'environnement et les écosystèmes dans lesquels ils vivent.

Une petite fille regarde un papillon de près. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Cet événement permet d'avoir des conversations sur la vie et la mort, des sujets importants et parfois négligés par les parents et les enseignants , selon Yalda Asadian.

Il s’agissait de la huitième cérémonie annuelle de lâcher de papillons au cimetière Surrey Centre.

Avec les informations de Vincent Papequash