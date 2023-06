Rona annonce une restructuration et supprime 500 emplois

La société a expliqué vouloir simplifier davantage ses activités dans le contexte du ralentissement économique actuel , qui la force à s'adapter pour refléter les nouvelles réalités du marché .

Selon l'entreprise, les employés touchés recevront du soutien au cours de cette transition. Aucun détail n'a été communiqué sur les emplois supprimés, mais Rona a précisé que le siège social de la société demeurerait à Boucherville.

Rona calcule que cette simplification de sa structure organisationnelle renforcera sa position sur le marché et la rendra plus efficace.

Rachetée en 2016 par l'américaine Lowe's pour la somme de 2,3 milliards $ US, Rona a changé de mains une fois de plus en novembre dernier, lorsque la société de capital-investissement new-yorkaise Sycamore Partners a déboursé 400 millions $ US, en plus d'une contrepartie différée calculée sur le rendement futur, pour en devenir le propriétaire.

Plus récemment, en mars, Rona s'était réjouie de redevenir une entreprise indépendante et avait annoncé que tous ses magasins Lowe's seraient convertis au fil du temps en magasins Rona. Elle évoquait alors un bel avenir pour ses 26 000 employés, mais dans son communiqué de jeudi, elle disait maintenant compter sur une équipe de 22 000 employés.

Rona compte 425 magasins d'entreprise ou affiliés au pays, qui sont exploités sous les enseignes Rona, Réno-Dépôt, Lowe's et Dick's Lumber.