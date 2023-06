Fraude à la curatelle de l’Ontario : une coïncidence invraisemblable, selon la Couronne

À Toronto, la Couronne au procès d'Adellene Balgobin et de Robert Konashewych soutient que leur rencontre fortuite est invraisemblable et qu'ils ont plutôt comploté ensemble pour détrousser un vieil homme atteint d'alzheimer et dont la fortune était administrée par la province.

Robert Konashewych est accusé d'avoir créé un faux testament afin de se faire passer pour l'unique héritier de Heinz Sommerfeld avec la complicité d'Adellene Balgobin, qui travaillait à l'époque à la curatelle publique.

Mme Balgobin est accusée de vol de plus de 5000 $ et d'abus de confiance, tandis que l'agent Konashewych, du service de police de Toronto, n'est accusé que de vol de plus de 5000 $.

Le policier était son amant à l'époque. Le montant de la fraude alléguée est évalué à 830 000 $.

Dans son contre-interrogatoire, la Couronne relance Mme Balgobin qui se défend depuis deux jours à la barre des témoins.

Pour le procureur Peter Scrutton, l'histoire ne tient pas debout, parce que les coïncidences sont trop incroyables pour être vraies.

Le Bureau du tuteur et curateur public de l'Ontario se trouve dans cet édifice au centre-ville de Toronto. Photo : Capture d’écran - Google Map

La défense d’Adellene Balgobin repose sur une rencontre fortuite entre l’employée de la curatelle publique et le policier en 2014 alors qu’elle n’est pas encore la gestionnaire du dossier du défunt dans cette affaire.

Heinz Sommerfeld, qui est atteint d'alzheimer, ne pouvait administrer sa fortune qui avait été confiée dès 2008 au Bureau du tuteur et curateur public de l'Ontario, qui est chargé de gérer l'argent des Ontariens qui sont incapables de le faire ou qui meurent sans famille ou sans héritier.

M. Sommerfeld est mort en juin 2017 à l'âge de 77 ans.

Présumé stratagème du couple

Mme Balgobin a expliqué jusqu'à présent qu’elle a réalisé que le policier était le seul héritier de M. Sommerfeld lorsqu’il l'a appelée au sujet des arrangements funéraires du septuagénaire.

M. Konashewych m'a confié au téléphone qu’il avait en possession un testament de M. Sommerfeld qui datait de 2006 , répète-t-elle.

La Couronne l'accuse au contraire d'avoir prévenu le policier lorsqu'elle a appris que M. Sommerfeld venait de mourir. Non, ce n'est pas vrai , déclare-t-elle.

En se remémorant leur rencontre, la femme de 36 ans a de nouveau manifesté son étonnement devant la cour, en réalisant qu’elle fréquentait, à l’époque et sans le savoir, l’héritier de l’un de ses clients.

Elle explique que le nom du policier était cité dans les dernières volontés du défunt sous le pseudonyme Bob Kay, comme en faisait foi le testament qui était conservé chez les parents de M. Konashewych.

La messagerie vocale du téléphone d'Adellene Balgobin au travail est dépourvue de tout message d'accueil personnalisé. Photo : Shutterstock / chainarong06

La Couronne l'interpelle à ce sujet, mais Mme Balgobin réplique qu'il n'est pas rare que des héritiers utilisent des prête-noms lorsqu'ils font affaire avec la curatelle publique.

Cela peut-être pour des raisons de langue par exemple , dit-elle.

Elle admet qu'elle avait reconnu la voix de Bob Kay, mais elle ajoute que le message d'accueil de sa boîte vocale à la curatelle est neutre et dépouillé de son nom d'employée, si bien que M. Kay ne pouvait savoir avec qui il parlait au téléphone à moins que M. Konashewych eût reconnu la voix de sa maîtresse.

Mme Balgobin précise que le nouveau numéro de téléphone de M. Kay ne l'a pas surprise et qu'elle a imaginé que M. Konashewych possédait deux numéros différents. Je ne connaissais que le numéro qu'il possède sous l'identité de Robert Konashewych , dit-elle.

La Couronne l'accuse d'avoir cherché à protéger l'identité de son coaccusé dans l'éventualité où leur relation était mise au jour.

Un conflit d'intérêts gardé secret

Me Scrutton lui demande d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'a pas averti son employeur lorsqu'elle a compris en 2017 que M. Konashewych était M. Kay. Il aurait été facile de donner le dossier à un collègue? s'interroge-t-il.

Je ne sais pas, je ne voulais pas les encombrer avec mes dossiers , réplique-t-elle en disant qu'elle a fréquenté durant trois ans le policier avant d'apprendre la mort de M. Sommerfeld.

Elle ajoute qu'elle craignait de révéler à son employeur un tel conflit d'intérêts, parce que ses supérieurs pensaient qu'elle était toujours mariée avec un Trinidadien, qui était resté dans leur pays d'origine.

L'ex-fiancée de Rob Konashewych, Candice Dixon, est celle qui a vendu la mèche à la police au sujet des transactions du policier avec la curatelle publique. Photo : Facebook/Candice Dixon

La Couronne met par ailleurs en doute la relation tendue dans leur couple comme l'ex-fonctionnaire l'affirme.

Elle cite tous les voyages que Mme Balgobin et M. Konashewych ont effectués au moment de la mort de M. Sommerfeld : Las Vegas en mai 2017, Punta Cana en octobre 2017, New York en novembre 2017, Las Vegas en septembre 2018 et à nouveau Las Vegas en mars 2019.

Mme Balgobin répète qu'ils n'ont jamais parlé de l'héritage du septuagénaire et que leur relation connaissait des hauts et des bas.

Le procureur Scrutton lui rappelle que M. Konashewych a touché son héritage durant l'été 2018. Non, il ne m'a jamais dit ce qu'il comptait faire de son argent , souligne-t-elle.

Rencontre fortuite avec le défunt

Le procès a montré jusqu’à présent que M. Konashewych connaissait M. Sommerfeld à l’époque où il travaillait comme gardien de sécurité au casino de l’hippodrome Woodbine de Toronto avant qu’il ne devienne policier.

Je ne sais pas où ils se sont exactement rencontrés à l'hippodrome, je n'y suis jamais allée, mais il m'a dit que M. Sommerfeld lui laisserait un jour ses avoirs, parce qu'il était sans famille , poursuit-elle.

Elle admet que la coïncidence est surprenante, mais pas assez pour demander des explications à son amant. Il n'y a rien de suspect à ce sujet , dit-elle.

Me Scrutton ironise en lui rappelant que la curatelle comptait à l'époque 15 000 clients et la région torontoise, 3,6 millions d'habitants. C'est extraordinaire que vous vous soyez rencontrés , s'exclame-t-il.

L'agent Konashewych est suspendu du service de police de Toronto avec salaire tandis que Mme Balgobin ne travaille plus à la curatelle publique depuis le début 2019. Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

Mme Balgobin assure par ailleurs qu'elle a toujours gardé les documents de succession de M. Sommerfeld confidentiels sans jamais les apporter chez elle en dehors des heures du travail.

Me Scrutton n'en croit rien et projette à l'écran un document, qui montre que le dossier du défunt avait été sorti électroniquement du réseau des données de l'agence provinciale.

Mon travail au sujet de ce dossier n'a jamais fait l'objet de nos discussions privées, entre M. Konashewych et moi , poursuit-elle.

Un dernier obstacle à surmonter

La Couronne accuse enfin Mme Balgobin d’avoir signé l’acte de validation qui authentifie le policier comme étant l’héritier officiel de M. Sommerfeld afin qu’il empoche la fortune du septuagénaire.

Or, selon elle, les employés du rang de Mme Balgobin ne sont pas habilités à traiter ce genre de procédures.

Le procès a effectivement permis d'apprendre que les employés de la curatelle sont divisés en deux catégories : les SCR (senior client representatives) s'occupent des dossiers des clients de l'agence qui sont encore en vie et les TRU (trust reporting unit) se chargent de transférer les biens des clients qui sont décédés.

Mme Balgobin a de nouveau vigoureusement démenti les allégations du procureur à ce sujet.

Le procès a démontré que les employés de la curatelle publique son soumis à des règles très strictes en matière de confidentialité et de vie privée. Photo : iStock / Zolnierek

Elle explique que des employés peuvent toujours gérer des dossiers de clients décédés, lorsque des questions en suspens n'ont par exemple pas été élucidées. Nous travaillons étroitement ensemble , dit-elle.

Me Scrutton laisse plutôt entendre que Mme Balgobin ne voulait pas qu'un collègue de l'autre département ne s'occupe du transfert de l'héritage de M. Sommerfeld à son héritier, parce qu'il lui fallait signer le document elle-même pour approuver la transaction sans soulever de suspicion.

Le procureur projette alors au jury une correspondance entre Mme Balgobin et le notaire de M. Konashewych dans laquelle elle insiste pour qu'il communique avec elle et non pas avec le département TRU .

Ce n'est pas le travail d'une SCR d'aider son amant à remplir une certification de testament, c'est au TRU de le faire , l'accuse-t-il. Non monsieur , répond-elle.

Le procès d'Adellene Balgobin et de Robert Konashewych se déroule devant 14 jurés en Cour supérieure de l'Ontario à Toronto. Photo : Radio-Canada / Esteban Cuevas

Mme Balgobin affirme enfin qu'elle n'a jamais révélé à M. Konashewych que M. Sommerfeld avait un demi-frère du nom de Peter Stelter et qu'elle avait réussi à le retrouver en février 2018 grâce à l'assistance 411.

Elle se défend en outre d'avoir édulcoré dans ses rapports avec M. Stelter la nature et l'étendue des avoirs de M. Sommerfeld lorsqu'elle s'est entretenue avec lui.

Il m'a dit qu'ils s'étaient perdus de vue il y a 30 ans et qu'il ignorait que son demi-frère vivait dans une résidence pour aînés de Toronto , conclut-elle.

Contrairement à la défense d'Adellene Balgobin , celle de Robert Konashewych a décidé, jeudi après-midi, de ne pas appeler son client à la barre des témoins, si bien que les trois parties présenteront leurs arguments finaux au jury mardi matin.