Affaire Hidden Valley : la couronne recommande l’abandon d’un chef d’accusation

Depuis lundi, quatre témoins se sont présentés à la barre pour témoigner sur les allégations d’abus sexuel contre un élève. La procureure de la couronne, Caroline Lirette, indique toutefois ne pas avoir assez de preuves d’un contact physique entre l’accusé et la victime et assure ainsi avoir un devoir légal de recommander l’abandon de l’accusation.

Dans ce procès, William Auclair-Bellemare fait face à deux autres chefs d’accusation, soit incitation à des contacts sexuels et séquestration d’un élève. Les allégations portent sur des incidents qui auraient eu lieu entre 2015 et 2017.

Dans son témoignage, l’élève, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, décrit avoir été emmené par William Auclair-Bellemare dans un vestiaire inutilisé et où l’aide-enseignant aurait fait un dessin de l’enfant avant de le jeter.

La procureure argue qu’il s’agissait d’une incitation à des contacts sexuels lorsque l’aide-enseignant aurait demandé à l’enfant de retirer ses pantalons et ses sous-vêtements.

Caroline Lirette ajoute que cela constitue un attouchement indirect puisque l’élève devait se toucher lui-même où être touché afin de retirer ses vêtements et que cela implique d’exposer les parties génitales de l’enfant. La procureure demande donc au juge de reconnaître l’intention sexuelle qui découlerait d’une telle requête.

Elle argue aussi que l’enfant sentait devoir rester dans le vestiaire, ce qui constitue une forme de séquestration. Selon elle, les intentions de William Auclair-Bellemare auraient été claires lorsqu’il a retiré l’enfant de sa classe sans permission. Toujours selon la procureure, il n’est pas nécessaire de prouver que l’élève a été physiquement restreint.

Sa liberté était limitée , a déclaré Caroline Lirette devant la cour.

L’avocate de la défense, Kim Arial, plaide plutôt que l’incident ne se serait jamais produit.

Elle souligne que la couronne n’a pas été en mesure d’appeler à la barre assez de témoins et argue qu’il y avait trop de lacunes dans les souvenirs de l’enfant qui semble s’être souvenu de l’incident seulement après la publication d’un article de CBC concernant des accusations d’abus d’enfants à l’école primaire Hidden Valley.

La procureure a également évoqué les parties du témoignage de l’enfant qui ne semblait pas clair ou ajouté pour combler un vide dans sa mémoire. Selon elle, ce n’est pas fait avec de mauvaise intention , mais plutôt pour permettre à l’enfant de donner du sens à l’histoire.

Le procès qui s’est conclu cette semaine fait suite à une réponse à l'accusation de culpabilité pour des accusations similaires concernant un autre élève. William Auclair-Bellemare a été arrêté en 2019 après qu’un élève ait confié à son père que l’aide-enseignant effectuait des examens de son corps .

William Auclair-Bellemare a plaidé coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de six mois. En mai 2022, il a toutefois plaidé non coupable à de nouvelles accusations criminelles concernant des allégations similaires provenant d’autres élèves.

La mère de la présumée victime est ébranlée

Lorsque la mère de la présumée victime s’est présentée à la barre pour témoigner, mardi, elle était visiblement ébranlée. Elle a raconté avoir questionné son enfant après avoir lu un article de CBC datant de juillet 2021 et concernant des allégations d’abus sexuel à l’école. C’est à ce moment que l’enfant lui a parlé de l’incident qui se serait produit.

[Mon enfant] ne ment pas , a-t-elle affirmé devant la cour après que l’avocate de la défense lui ait demandé si son enfant aurait pu inventer l’histoire.

La mère confirme que l’enfant a indiqué que leur souvenir pourrait n’avoir été qu’un rêve , mais un membre de la famille assure que l’enfant s’était préalablement confié à lui à propos de l’incident.

La mère souligne aussi ne jamais avoir lu l’article de presse à son enfant ni ne lui avoir donné d’information qui pourrait altérer ses souvenirs concernant l’incident allégué.

De son côté, la défense plaide qu’au contraire, les témoignages des deux enfants suggèrent que la mère leur a fait part de certains détails. L’avocate de la défense demande d’ailleurs à ce que le témoignage du membre de la famille ne soit pas pris en compte puisque la présumée victime ne se rappelle pas lui avoir confié l’histoire.

Kim Arial se demande également pourquoi les deux enseignants responsables de la classe de l’élève, en 2015 et en 2017, n’ont pas été appelés à témoigner, ainsi qu’un ami de l’enfant qui pourrait avoir été mis au courant de l’affaire.

Seul l’un des deux enseignants a témoigné cette semaine. Il a indiqué que William Auclair-Bellemare s’occupait de sa classe environ 75 % du temps et qu’il n’était pas anormal que l’aide-enseignant retire un élève de la classe.

L’enseignant ne parvient toutefois pas à se rappeler si l’accusé s’est retrouvé seul avec la présumée victime hors de la salle de classe. Il a tout de même assuré devant la cour qu’il faisait confiance à William Auclair-Bellemare au moment où celui-ci travaillait avec lui.

Le juge Peter Chisholm devra rendre son verdict le 13 octobre au palais de justice de Whitehorse.

Avec les informations de Virginie Ann