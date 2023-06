Une autre évacuation à Opitciwan en raison de la fumée des feux de forêt

Des membres de la communauté atikamekw d’Opitciwan, dont la santé est plus fragile, doivent de nouveau être évacués en raison d'un feu de forêt qui n'est toujours pas maîtrisé et qui crée une fumée dense dans la collectivité.

Cette fois, près de 150 personnes se rendront à Saguenay, principalement dans l'arrondissement de Chicoutimi, à partir de vendredi le temps que la situation s'améliore. La Ville n'a toutefois pas reçu de demande officielle pour les héberger. Ceux-ci se rendront plutôt à l'hôtel et bénéficieront des services du Centre Mamik Saguenay.

On va soutenir tout le personnel médical, mais aussi en interventions. On va poursuivre notre travail qu’on avait déjà entamé. Il y a aussi tout l’aspect de répit et de gardiennage. Il y a possiblement des familles qui vont revenir, alors on va pouvoir animer des activités, faire le transport des enfants vers notre centre de Saguenay , a souligné la directrice générale des centres Mamik au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélanie Boivin.

La directrice générale du Centre Mamik, Mélanie Boivin. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L’ordre d’évacuation s’adresse aux résidents plus à risque pour une durée d’au moins sept jours en raison de la mauvaise qualité de l’air. La communauté est située au nord de La Tuque, en Mauricie.

On a pris la décision d'évacuer les personnes les plus vulnérables, ceux qui ont une santé fragile, qui ont des traitements de chimio, de thérapie, des dialyses, des maladies chroniques pulmonaires , a expliqué le chef d'Opitciwan, Jean-Claude Mequish.

Selon ce dernier, la fumée n’était pas aussi dense lors de la première vague d’évacuation, la semaine dernière. Les feux les plus près de la communauté sont situés à 24 km au nord d’Opitciwan, selon la SOPFEU, et sont désormais sous la responsabilité de pompiers français. Le feu #373 est le plus important avec une superficie de plus de 12 000 hectares.

C'est la troisième fois que des membres de la communauté sont invités à quitter leur demeure. Ils s’étaient rendus à Roberval et Mashteuiatsh précédemment.

On avait décidé de rapatrier les évacués, car on s'était fié aux prévisions météorologiques de MétéoMédia et d'Environnement Canada. Et on sentait qu'ils voulaient revenir. Ils étaient tannés. Je les comprends, mais là on fait ça pour leur santé et sécurité , a rappelé Jean-Claude Mequish.

Tous les services non essentiels sont également fermés jusqu'à lundi.

Avec des informations de Marie-Laure Josselin