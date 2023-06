Tramway de Gatineau : Steven Guilbeault reste évasif sur la responsabilité du fédéral

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, s’est exprimé en point de presse jeudi concernant le projet de tramway à Gatineau. Interrogé sur les raisons du retard du financement fédéral, celui-ci a indiqué qu’il revenait aux communautés et aux municipalités de bien vouloir aller de l’avant.

Le ministre libéral a fait cette remarque au lendemain de la mise en lumière de la vague de départ frappant actuellement le bureau de projet du tramway gatinois. Quatre personnes, dont le directeur du bureau, ont en effet choisi de quitter le navire au cours des six derniers mois.

Mercredi, le président du conseil d’administration de la Société de transport de l’Outaouais (STO), Jocelyn Blondin, et la députée provinciale de Hull, Suzanne Tremblay, avaient tous deux pointé du doigt l’inaction du gouvernement fédéral dans le dossier.

Le porte-parole de la Coalition S’allier pour le tramway et directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier, a quant à lui déclaré, jeudi par voie de communiqué, que la région [méritait] mieux qu’un gouvernement dont l’indifférence et l’inaction font reculer des solutions concrètes pour régler des enjeux qui le concernent directement.

Mais malgré ce consensus, le ministre Guilbeault a refusé d’attribuer la responsabilité de ce retard de financement à son gouvernement.

Évidemment, ce n’est pas le gouvernement fédéral qui va faire les projets, qui va les construire. Nous croyons toujours à l’importance de ce projet-là. Évidemment, il faut que les municipalités et les communautés veuillent bien aller de l’avant, mais nous allons être là pour supporter les projets de transport en commun , a-t-il fait valoir.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, avait pourtant souligné l’urgence du projet de tramway en entrevue mercredi. Je peux vous dire qu’il y a des discussions en continu, mais il me semble qu’on n'a pas le même sentiment d’urgence , avait-elle commenté.

Silence radio et incohérence , dénoncent le Bloc et le NPD

À la suite des propos tenus par le ministre Guilbeault, des députés du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique (NPD) ont eux aussi dénoncé l’inaction du gouvernement fédéral dans le dossier dont l’ouverture remonte à 2016.

Estimant que la vague de démissions du bureau de projet traduit un signe de découragement du personnel, le député et porte-parole du Bloc québécois en matière de transport, infrastructure et collectivités, Xavier Barsalou-Duval, a affirmé que le silence radio du fédéral durait depuis trop longtemps en ce qui concerne le projet de tramway gatinois.

Les libéraux nous ont dit qu’ils étaient pour le projet, mais on ne voit pas de résultat et c’est triste. C’est triste, parce qu’il y a eu des résultats et du financement pour le projet du O-Train[à Ottawa], pour lequel ils ont versé pas loin de trois milliards , a-t-il comparé.

Soulignant que Gatineau se classe au quatrième rang des villes les plus importantes au Québec, M. Barsalou-Duval a également fait remarquer les besoins de la Ville en matière de transport, ainsi que sa densification grandissante.

Je trouve qu’il serait temps qu’à Ottawa ils se réveillent et qu’ils donnent signe de vie , a-t-il lancé.

« Moi ce que je demande au gouvernement fédéral, c’est d’arrêter de niaiser avec le monde. C’est d’être clair, transparent, de donner l’heure juste et de dire : voici on va le financer le projet, ou finalement, on a décidé de ne pas le financer. » — Une citation de Xavier Barsalou-Duval, député et porte-parole du Bloc québécois en matière de transport, infrastructure et collectivités

Pour sa part, le député néodémocrate Alexandre Boulerice a jugé que la réaction du gouvernement libéral dans le dossier du tramway de Gatineau était incohérente.

Tous ces projets de transport collectif et d’infrastructure, on a souvent une partie municipale, provinciale et fédérale. Il y a trois morceaux dans le puzzle, il en manque un de morceau en ce moment et c’est le morceau de monsieur Guilbeault et du gouvernement libéral , a-t-il illustré.

