La Fondation Rivière Bonaventure voit le jour

La Fondation Rivière Bonaventure pour la préservation de la rivière et de ses écosystèmes a officiellement été lancée jeudi.

L’annonce de sa création avait été faite lors d’une assemblée générale annuelle de la ZEC de la rivière Bonaventure, il y a plus d’un an. La fondation a finalement été lancée jeudi.

Épaulée par la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie–Les Îles, elle créera un fonds dédié à la réalisation de projets de protection et de sauvegarde de la rivière afin de bien répondre à ses objectifs.

Il y a plusieurs enjeux qui entourent ce joyau extraordinaire et nous tenons à mettre en place les moyens pour arriver à nos ambitions de préserver pour les générations futures ce milieu naturel , précise le président de la Fondation Rivière Bonaventure, Sylvain Arbour.

« La Fondation Rivière Bonaventure est un organisme qui va se concentrer sur la gestion d’un fonds de dotation qui va permettre des investissements pour la rivière. » — Une citation de Sylvain Arbour, président de la Fondation Rivière Bonaventure

Sylvain Arbour, président de la Fondation Rivière Bonaventure, lors de la conférence de presse de jeudi Photo : Gracieuseté: David Arsenault, Captimédia

Un plan d’action, composé de quatre grands axes, a été mis sur pied pour y arriver. Les objectifs de préservation vont viser la qualité de l’eau, la sensibilisation des usagers, de l’information sur la faune et la flore et les espèces particulières et rares qu’on retrouve dans le milieu , décrit M. Arbour.

Grands axes du plan d’action de la Fondation Rivière Bonaventure Grands axes du plan d’action de la Fondation Rivière Bonaventure Axes Interventions prévues Qualité de l’eau Mettre en place un programme de soutien des propriétaires riverains pour la réhabilitation de leur rive, soutenir la création d'un comité d’évaluation pour la réalisation d’un plan d’intervention des zones sensibles, offrir du soutien dans la mise en place d’une stratégie d’adaptation aux changements climatiques et assurer le maintien d’un programme de suivi environnemental. Sensibilisation Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation et d'une campagne de sensibilisation des propriétaires riverains ainsi que d'une campagne de mobilisation citoyenne, tout en soutenant la mise en place d'une équipe terrain de sensibilisation. Sécurité Favoriser le renforcement de la sécurité des usagers, tout en s'assurant d'avoir les infrastructures nécessaires à leur bien-être. Faune et flore Favoriser la mise en place d’un guide sur la faune et la flore et sur les caractéristiques hydrologiques présentes dans le bassin versant de la rivière Bonaventure.

Ce n’est pas un organisme de pression ou de représentation qui va intervenir auprès d’autres instances , avertit le président.

Le conseil d’administration de la fondation comprendra neuf personnes, dont cinq représenteront des secteurs spécifiques, soit l’environnement, la pêche au saumon, l’industrie récréotouristique, la représentation — par l’entremise d’une association citoyenne — ainsi qu’un représentant du territoire.

La fondation n’a pas encore d’objectif financier pour l’instant. M. Arbour précise qu'ils seront définis plus tard dans l'année.

Une campagne de financement sera également lancée cet automne dans le but d’amasser des fonds.

La plage du Malin, sur la rivière Bonaventure, est très fréquentée en haute saison touristique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La rivière Bonaventure a fait couler beaucoup d’encre dans les derniers temps en raison de litiges entourant le partage de la rivière pour les activités récréotouristiques et la pêche au saumon, mais également en raison de la fréquentation d’une parcelle de la plage du Malin.

Avec les informations d’Isabelle Larose