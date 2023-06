Les dons versés aux partis politiques municipaux en chute libre à Québec

Radio-Canada a consulté les rapports financiers déposés ce printemps par les quatre partis politiques qui siègent à l'Hôtel de Ville de Québec pour l'année 2022. Tous ont connu une baisse significative du nombre de donateurs l'an dernier, et par le fait même, du montant total des contributions.

Philippe Dubois est professeur de communication publique et politique à l'ÉNAP. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Pour le professeur de l'ÉNAP, Philippe Dubois, ce n'est pas une surprise. Comme il n'y a pas d'élection à court terme, les partis se mettent en mode veilleuse , illustre-t-il. Il souligne que c'est particulièrement vrai cette fois-ci puisque tous les partis ont eu des enjeux de taille.

« Une année postélectorale, c'est une année de mise en place. La poussière retombe. Souvent, on a peu ou pas de ressources parce qu'on les a investies dans la campagne. Il faut se structurer ou se restructurer. » — Une citation de Philippe Dubois, professeur à l'École nationale d'administration publique

Pour le nouveau maire, Bruno Marchand, toutes les énergies ont été consacrées dans la première année à l'accession au pouvoir et la mise en place d'une équipe municipale.

Pour les partis d'opposition, ils ont dû composer avec des déceptions, des départs et des restructurations. En clair, ils ont eu beaucoup d'autres chats à fouetter , explique le professeur de l' ÉNAP .

Nombre de donateurs pour l’année 2022 Nombre de donateurs pour l’année 2022 2022 2021 Québec forte et fière 172 945 Québec d'abord 153 607 Équipe priorité Québec ND ND Transition-Québec 158 415

Valeur des dons versés aux partis politiques de la Ville de Québec Valeur des dons versés aux partis politiques de la Ville de Québec 2022 2021 Québec forte et fière 16 220 $ 136 221 $ -88% Québec d'abord 13 250 $ 92 307 $ -86% Équipe priorité Québec 1 581 $ 52 557 $ -97% Transition-Québec 13 117 $ 53 267 $ -75%

Les résultats de Québec forte et fière (QFF) se distinguent à peine des autres partis de la Ville de Québec. Le nombre de donateurs a chuté et la valeur des montants versés dans les coffres du parti du maire Bruno Marchand a diminué de 88 %.

Cela n'a rien à voir avec l'époque de Régis Labeaume. Son parti, Équipe Labeaume, récoltait en moyenne 50 000 $ par année lors d'un seul événement-bénéfice. C'était trois fois plus avant que les règles de financement ne soient resserrées pour limiter les contributions à 100 $ par donateur.

Le maire Régis Labeaume lors de sa réélection pour un quatrième mandat à la tête de la ville de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Le parti du maire Marchand souffre de la comparaison de son prédécesseur , croit le professeur Dubois. Régis Labeaume était très charismatique et il en menait large. C'est un cas à part avec une machine électorale bien huilée. Un parti qui existait pour une seule finalité : gagner la prochaine élection.

Le cas d'exception

Pour le professeur Dubois, les partis ne devraient pas se priver d'aller à la rencontre des électeurs pour solliciter des dons. C'est essentiel , insiste-t-il, même si l'échéance semble encore loin.

L'erreur stratégique à ne pas faire, c'est de remettre le financement électoral à plus tard. Selon lui, vaut mieux récolter le maximum de dons au fur et à mesure pour justement préparer la prochaine campagne.

Il reconnaît tout de même qu'il est difficile de solliciter les électeurs au municipal. Lorsqu'on veut aller chercher du financement, il faut être capable de vendre du rêve. Il faut être capable d'offrir une position politique concrète et se démarquer.

Philippe Dubois estime qu'il y a trop de convergence dans l'offre des partis actuellement et les différences ne sont pas suffisantes pour susciter une adhésion sans équivoque.

Jackie Smith, cheffe de Transition-Québec Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

L'exception est Transition-Québec, le parti écologiste de Jackie Smith. Avec peu de moyens, il a réussi à récolter un montant appréciable auprès de ses électeurs en comptant sur une équipe de bénévoles. C'est un parti associé à une idéologie politique plutôt qu'à un parti touche à tout comme les autres , décrit Philippe Dubois. Ses électeurs sont très mobilisés.

Manon Samson-Gauthier, coordonnatrice chez Transition-Québec, abonde dans le même sens. On a besoin d'eux et ce sont eux qui vont nous amener à la prochaine élection. Au parti, on vit avec peu de moyens. L'équipe compte une élue et un attaché politique. Tous les autres sont bénévoles et militants.

D'ailleurs, le parti termine l'année avec un déficit de près de 12 500 $. On espérait un meilleur remboursement de nos dépenses électorales , résume-t-elle. Elle souligne qu'il est particulièrement difficile de naviguer à travers les règles d'Élections Québec. Nous n'avons pas les moyens de faire appel à des experts pour démêler tout cela.

Revenus en baisse

Les revenus des différentes formations sont également en baisse l'année suivant l'élection. La loi électorale prévoit un meilleur financement aux partis politiques en campagne électorale.

Revenus des partis politiques Revenus des partis politiques 2022 2021 Québec forte et fière 232 164 $ 245 989 $ Québec d'abord 312 936 $ 1 072 871 $ Équipe priorité Québec 92 722 $ 252 459 $ Transition-Québec 94 482 $ 106 667 $

C'est particulièrement le cas pour Québec d'abord, ancien parti du maire Labeaume, dont les revenus ont fondu de plus du deux tiers. Le changement de garde à la tête du parti, la défaite de Marie-Josée Savard et le départ de trois conseillers ont marqué la première année d'existence du parti.

La courbe d'apprentissage était très élevée , confie l'ancienne conseillère défaite Suzanne Verreault, aujourd'hui directrice générale du parti Québec d'abord.

Les sept élus de Québec d'abord devant les journalistes après le vote sur le budget. Photo : Radio-Canada

Le financement de la formation politique a été une grande préoccupation dès le départ. Il fallait aussi penser à trouver un nouveau nom, un nouveau chef et une identité propre. Québec d'abord a malgré tout tenu trois événements-bénéfices l'an dernier.

Aujourd'hui, nous avons un parti qui n'a aucune dette et qui est en bonne santé financière , lance Mme Verreault. L'ancienne politicienne affirme que les contributions récoltées cette année dépassent déjà celles de l'an dernier.

Stabilité

Tous les partis ont dû faire face à différents défis au cours de la première année. L'équipe derrière les élus est tout aussi importante, rappelle le professeur Philippe Dubois.