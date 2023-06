Projets à Bagotville et Arvida : trouver de la main-d’oeuvre sera un défi, dit Jean Boulet

Quatre cents nouveaux travailleurs par année seront nécessaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour répondre aux besoins de l’industrie de la construction d’ici 2029. Ce défi sera d’autant plus important avec les grands chantiers qui débuteront à Arvida, pour Rio Tinto, et à la base militaire de Bagotville, pour l'arrivée des avions de chasse F-35.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, est catégorique : trouver de la main-d’oeuvre sera un défi colossal dans les prochaines années au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Je pense que ça nous impose un défi colossal de concertation, de mise en commun de nos ressources. Il va falloir former ces nouvelles personnes-là, qui vont arriver, répondre à des besoins spécialisés , a affirmé Jean Boulet.

Le ministre a présenté devant la communauté d’affaires de Saguenay son projet de réforme de l’industrie de la construction. Il prenait part à un événement de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF).

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a participé à une discussion sur la scène avec la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

On a besoin de gagner en productivité dans l’industrie de la construction pour pouvoir justement pallier à un certain manque de main-d’oeuvre. On doit aussi avoir recours davantage aux nouvelles technologies qui vont permettre de gagner en productivité , a ajouté Guillaume Houle, porte-parole de l’Association de la construction du Québec (ACQ), qui a dévoilé une étude en 2019 qui évaluait les besoins en main-d'œuvre dans la province.

Le défi sera d’autant plus important avec les grands chantiers qui seront lancés dans la région .

Les travaux à la base militaire de Bagotville pour accueillir les F-35 et la nouvelle aluminerie AP60 de Rio Tinto à Arvida demanderont des centaines de travailleurs.

Des équipementiers confiants

Des équipementiers sont cependant persuadés de pouvoir relever le défi. Ceux-ci vont surveiller de près l'octroi des contrats à venir.

Il n’y a pas beaucoup de grands chantiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le bassin de travailleurs de la construction s’est exilé dans d’autres régions du Québec, comme la Côte-Nord dans les dernières années, avec les projets de la Romaine, beaucoup sont à Montréal. [...] Quand des grands projets comme AP60 vont se mettre en marche, c’est sûr qu’il y a plusieurs de ces travailleurs-là qui vont vouloir avoir la chance de se rapprocher de leur famille , a mentionné de son côté Jean-François Coudé, directeur général de Cegerco.

Jean-Denis Toupin, directeur général de Proco Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On a accès à de la main-d’oeuvre un peu partout dans la province, donc pour un projet comme AP60, c’est sûr qu’on va utiliser de la main-d’oeuvre locale, et il y a un gros pourcentage de la main-d’oeuvre qui va provenir d’ailleurs au Québec, c’est comme ça que ça se passe dans les gros projets majeurs. Mais c’est d’autant plus vrai ces temps-ci, étant donné qu’il y a moins de gens, je crois, qui sont disponibles , a enchaîné Jean-Denis Toupin, directeur général de Proco.

Une fois ces travailleurs de l’extérieur trouvés, il faudra les loger.

Une situation qui est inquiétante surtout quand on regarde actuellement les taux d'inoccupation. (...) Loger les gens, ça va être un besoin , a estimé Guillaume Houle.

Pour ce qui est du ministre Boulet, il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande du côté des logements.

On fait des partenariats aussi avec les villes, les MRC , puis il y a les entreprises [...] qui achètent des maisons qui les transforment en logements, qui répondent à des besoins. Je pense que, quand je dis que c’est un besoin collectif, il faut que ce soit concret, puis réel, et que tout le monde mette l’épaule à la roue , a conclu le ministre.

D’après un reportage de Myriam Gauthier