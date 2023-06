Comment fonctionne le transfert des détenus fédéraux?

Les transferts de détenus sont toutefois des tâches apolitiques et dont la responsabilité revient à Service correctionnel Canada (SCC), un organisme fédéral qui relève du ministère de la Sécurité publique. Voici comment ils se déroulent.

Où était incarcéré Paul Bernardo avant son transfert?

Paul Bernardo se trouvait auparavant à l'Établissement de Millhaven, un centre à sécurité maximum pouvant détenir 496 personnes près de la municipalité de Bath, en Ontario. Il y a été transféré en 2013 après la fermeture du pénitencier de Kingston, à une vingtaine de minutes de Bath.

Les établissements à sécurité maximale accueillent les détenus qui présentent une menace pour la sécurité du public, qui ont besoin de davantage de surveillance et qui risquent le plus de plus de s’évader, explique Service correctionnel Canada. Les déplacements et privilèges des détenus sont très restreints.

Où a-t-il été transféré?

Le tueur en série est maintenant détenu à l’Établissement de La Macaza, dans la région des Laurentides, au Québec. Le centre correctionnel à sécurité moyenne peut accueillir 240 détenus.

Ce type d’établissement fournit un milieu de vie plus souple aux détenus qui les encourage à être plus responsables dans la vie de tous les jours. Les établissements appliquent toutefois les mêmes mesures de sécurité que dans les centres à sécurité maximale. Il y a donc des clôtures hautes et des postes de contrôle armés, par exemple.

Comment le Service correctionnel détermine-t-il si un détenu peut être transféré?

L’agence utilise la cote de sécurité du détenu pour déterminer s'il doit être transféré. Lorsqu'un détenu obtient une cote de sécurité, il doit être placé dans un pénitencier qui correspond à cette cote , écrit la porte-parole de Service correctionnel Canada, Véronique Rioux.

Le service correctionnel évalue régulièrement les délinquants pour s’assurer qu’ils sont placés au niveau de sécurité approprié. À tout moment, un détenu peut être retourné dans un pénitencier à sécurité plus élevée si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du public , précise la porte-parole Véronique Rioux.

Les détenus possédant une cote de sécurité maximale ou moyenne font l’objet d’une réévaluation de leur cote au moins une fois tous les deux ans, d’après le SCC . L’agence note aussi sur son site web que la cote est réévaluée avant de recommander un transfert.

Le meurtrier notoire Paul Bernardo a été transféré à l'Établissement de La Macaza, au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Comment la cote est-elle évaluée?

Plusieurs éléments servent à déterminer la cote. Le SCC se fonde d’abord sur l’Échelle de classement par niveau de sécurité, un outil actuariel qui donne aux détenus un pointage, puis analyse aussi l’adaptation du détenu à l’établissement, son risque d’évasion et son risque pour la sécurité publique.

Si le risque pour la sécurité du public est élevé, mais que le comportement d’établissement et le risque d’évasion sont modérés, normalement, ça donne une cote modérée , explique l’avocate Sylvie Bordelais, vice-présidente de l’Association des avocats en droit carcéral du Québec.

Quelle est la cote de sécurité de Paul Bernardo?

Le SCC n’a pas divulgué quelle était la cote de sécurité actuelle du tueur en série ou pour quelle raison il avait été transféré. Dans un communiqué publié le 5 juin, la SCC a expliqué que la loi délimite l’information que nous pouvons divulguer au sujet du cas d’un délinquant .

Comment les détenus sont-ils transférés?

D’après l’Audit de la gestion des transfèrements de détenus publié en 2017, la méthode la plus souvent utilisée pour les transferts interrégionaux est l’avion nolisé.

Le gouvernement peut-il intervenir dans le transfert d’un détenu?

Jeudi, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino a affirmé qu’il avait contacté Anne Kelly, la commissaire du Service correctionnel du Canada, pour faire part de ses inquiétudes par rapport au transfert de Paul Bernardo. Il lui a notamment demandé d’être informé si des délinquants notoires ou dangereux sont transférés dans un autre pénitencier.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a demandé d'être informé du transfert de délinquants notoires. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Dans les faits, toutefois, le gouvernement ne peut intervenir dans le transfert d’un détenu. Veut-on vivre dans un pays où le gouvernement peut décider qu’il n’aime pas une personne et intervient de façon extrajudiciaire pour tenter de faire dérailler le processus? demande Me Sylvie Bordelais.

Comment le SCC a-t-il réagi à la controverse?

En début de semaine, le SCC a déclaré qu’il effectuera une révision de la décision de transférer le meurtrier notoire. La révision évaluera si la nouvelle cote de sécurité du meurtrier est appropriée, entre autres. En Chambre jeudi, le leader du gouvernement Mark Holland a précisé que la révision serait terminée dans deux semaines.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle évaluation a lieu. En 2018, le transfert de la meurtrière Terri-Lynne McClintic d’un établissement pour femmes à Kitchener à un pavillon de ressourcement pour femmes autochtones en Saskatchewan a semé l'indignation.

SCC avait alors fait une révision de la décision et avait finalement choisi de renvoyer la détenue à la prison pour femmes de Kitchener.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard