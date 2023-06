Se loger coûte toujours de plus en plus cher au Canada : le loyer moyen s’est établi à 2014 $ le mois dernier, selon le plus récent rapport de Rentals.ca et Urbanation. Mais au cours des quatre dernières années, c’est à London, dans le sud-ouest de l’Ontario, que les locataires ont connu la plus forte hausse des loyers au pays.

Jonathan Sanderson habite dans le même appartement depuis 23 ans. Son loyer n’a pas beaucoup augmenté au cours de cette période.

Mais en avril dernier, il a reçu une lettre du propriétaire de l’immeuble, qui menace de l’évincer afin d’effectuer des rénovations.

Jonathan Sanderson est locataire à London, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce

L'homme de 42 ans se sent coincé face à un possible déménagement. Il reçoit chaque mois une aide financière d'environ 1200 $ du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Ce montant, ce n’est pas uniquement pour le loyer. C’est aussi pour la nourriture et tout le reste , lance-t-il.

Or, le loyer moyen pour un appartement d’une chambre à London est passé de 947 $ en mai 2019 à 1730 $ le mois dernier. Il s’agit d’une hausse de 83 % en quatre ans, la plus forte augmentation au pays.

« Les loyers sont devenus tellement inabordables. » — Une citation de Jonathan Sanderson, locataire à London

Son propriétaire lui propose même une somme de 5000 $ pour qu’il quitte le complexe d’appartements. Ça me semble vraiment louche tout ça. On dirait qu’ils veulent nous expulser pour faire bondir les loyers , affirme le locataire.

Les prix locatifs à London restent toujours en moyenne moins élevés que ceux à Vancouver (2787 $) et à Toronto (2526 $). Cette ville du sud-ouest ontarien figure en tête du palmarès au niveau de la croissance des loyers entre 2019 et 2023 : London (+83 %) figure tout juste devant Halifax (+69 %) et Gatineau (+63 %).

L'impact des acheteurs torontois

Le courtier hypothécaire Colin Dambrauskas constate que l’influx d'acheteurs du Grand Torontoces dernières années a fait grimper le prix des propriétés à London, ce qui force bien des gens à louer plutôt qu'acheter.

Alors avec plus de monde qui veulent louer une maison, ça vous donne l'opportunité de demander plus [en loyer] , ce qui permet aux investisseurs d’absorber la hausse de leurs coûts hypothécaires, explique-t-il.

De toute évidence, la hausse des taux d’intérêt au cours de la dernière année ne ternit pas l’engouement des investisseurs, qui représentent maintenant près du tiers (30,8 %) des acheteurs de la région de London, selon une récente étude de Statistique Canada.

Cette proportion est plus élevée que la moyenne ontarienne (24 %) — et même supérieure aux marchés de Toronto (18,3 %) et de Vancouver (22,1 %), les plus surchauffés au pays.

Colin Dambrauskas est courtier hypothécaire à London, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce

Ça ne ralentit pas non plus , ajoute le courtier, qui estime que la reprise de l’immigration exercera une pression supplémentaire sur le marché locatif.

Jordan Smith, porte-parole de l’association de locataires ACORN à London, affirme que les appartements de la région sont devenus hors de prix .

Il estime que l’arrivée de Torontois durant la pandémie, une conséquence directe du télétravail, n’a fait qu’exacerber la situation. De nombreux résidents de London ont dû repousser ou carrément abandonner leur rêve d’acheter une propriété, et ils restent plus longtemps dans le marché locatif à payer les hypothèques de leur propriétaire, s’indigne le militant.

« C'est comme jeter de l'huile sur le feu. » — Une citation de Jordan Smith, porte-parole de l’association ACORN à London

Nous faisons face à une demande qui dépasse considérablement l’offre de logements et qui semble gonfler de façon exponentielle, affirme-t-il. Les propriétaires engrangent des profits démesurés sur le dos de ces locataires.

Les gouvernements vont-ils assez vite?

M. Smith dénonce par ailleurs l’inaction des gouvernements en ce qui concerne cet enjeu. On les entend souvent parler de crise du logement. Mais ils n’agissent pas comme si c’était une crise , lance-t-il.

La députée de London-Ouest, Arielle Kayabaga, souligne que le gouvernement fédéral a investi 4 milliards de dollars afin de construire 100 000 nouvelles habitations au pays d’ici 2027. Ottawa ne précise toutefois pas pour l’instant combien de ces unités seront allouées à London.

Mais pour que cela se fasse, il faudrait aussi travailler avec tous les niveaux gouvernementaux, incluant la municipalité, pour s’assurer que l'on enlève les formalités administratives qui empêchent de construire des logements dans les plus brefs délais , dit-elle.

La frustration, elle est sentie à travers London et à travers la province , ajoute la députée libérale.

La députée libérale de London-Ouest, Arielle Kayabaga. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Selon un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la majorité des logements abordables approuvés au pays n'ont toujours pas été construits. En Ontario, sur papier, plus de 1,25 million d’unités ont reçu le feu vert de la province, mais les travaux de construction traînent.

La députée Arielle Kayabaga indique que toutes les options sont sur la table : elle estime que la ville de London pourrait, par exemple, s’inspirer de Toronto, qui autorise désormais la construction de multiplex, permettant aux propriétaires d’ajouter des unités à louer dans leurs maisons.