La station-service Shawanaga se trompe et sert le mauvais carburant

La station-service Shawanaga First Nation Gas and Variety a avisé le public, en début de semaine, d’une erreur commise sur sa station. Entre le 8 et le 12 juin, sa pompe à essence Premium contenait du diesel et vice versa. Les clients n’ont pas acheté le bon carburant.

Une situation pareille a d’énormes conséquences sur les véhicules qui prennent du diesel à la place de l’essence ou l’inverse , selon George Iny, directeur de l’Association pour la protection des automobilistes.

Des consommateurs qui ont acheté de l’essence Premium ou du diesel à la station-service Shawanaga First Nation Gas and Variety entre le 8 juin après 18:30 et le 12 juin avant 14:00 ont commencé à s’adresser à cette station pour réparation des dommages.

Dans sa déclaration publique, la Première Nation Shawanaga avait en effet demandé à toute personne ayant rempli son véhicule avec de l’essence premium ou du diesel lors de la confusion d'appeler le bureau de la bande.

Coût important pour la réparation

Les conséquences sur les véhicules ne devraient pas avoir la même gravité, renseigne George Iny.

Il faut faire la distinction parce que mélanger du diesel dans une citerne pour une auto à essence n’est pas aussi grave que mettre de l'essence dans une citerne pour un véhicule diesel. Ca c'est une catastrophe , indique-t-il.

Puisque l’essence et le diesel n’explosent pas au même moment. Un allumage précipité pourrait occasionner des dommages aux composantes du moteur, au cas où on a mis de l’essence dans un moteur diesel, précise-t-il.

Selon lui, le diesel sert souvent de lubrifiant pour les composantes du système d’alimentation de carburant. L’essence ne sera pas aussi efficace et il y a de fortes chances que les pièces commencent à frotter ensemble pour mener à des ruptures , ajoute-t-il.

La réparation du véhicule qui a été rempli d'essence à la place du diesel coûte cher, confirme le directeur de l'Association pour la protection des automobilistes.

« Ça peut exiger 10 000 à 20 000$ pour réparer le véhicule. Ça serait le cas d'un véhicule diesel où il faudra changer les pompes à carburant par exemple. Le système d'injection, parce qu'ils ont été endommagés par l'essence. » — Une citation de George Iny, directeur de l'Association pour la protection des automobilistes.

Pour le diesel qui est servi à la place de l’essence, c’est aussi grave, mais ça n’implique pas un gros travail de nettoyage, explique-t-il.

On fera le remplacement de certaines pièces comme les bougies d'allumage et les filtres à essence par exemple, mais le mécanisme du moteur ne sera pas gravement endommagé comme tel quand il s'agit d'un moteur à essence qui aurait roulé sur du diesel pendant une courte période , mentionne-t-il.

Des cas rares

Des cas comme celui qu’a connu la station-service Shawanaga First Nation Gas and Variety sont rares, dit George Iny.

Ce qui arrive le plus souvent, c'est que quelqu'un fait une erreur à la pompe même, c'est-à-dire qu'il prend le pistolet pour un mauvais grade, par exemple. Parce que le pistolet vert n'a pas le même sens dans toutes les provinces. On peut oublier et faire une erreur , fait-il savoir.

Au cas où c’est un client qui confond le pistolet à la pompe, il est possible de réagir si l'erreur est constatée avant de mettre le moteur du véhicule en marche , martèle Yves Brouillette de RL Equipement à Verner.

À ce moment-là, c'est de ne pas démarrer la voiture ou le bateau, puis de vider le réservoir d'essence complètement pour que le diesel ne se retrouve pas dans le reste du système. Si le moteur n’a pas démarré, ça veut dire qu’il n’y a pas eu de contamination , conseille-t-il.