Les 3 ormes centenaires à Ham-Sud ont été abattus

C’est ce que confirme Jean-Pierre Chapleau qui représentait un groupe de citoyens et de sympathisants qui souhaitent préserver ces trois arbres, ainsi que le maire de Ham-Sud, Serge Bernier.

Ils ont été abattus vers 6 heures ce jeudi matin , regrette M. Chapleau. C’est vraiment regrettable. On pensait pouvoir établir un dialogue avec la Municipalité.

« C’était totalement évitable comme décision. C’est vraiment difficile à comprendre. Je ne peux pas m’imaginer autant de bêtises. [...] Abattre ces arbres-là, c’est comme se tirer dans le pied quand on est une petite municipalité. » — Une citation de Jean-Pierre Chapleau, citoyen de Ham-Sud

On a l’impression que tout le monde est de bonne foi, que tout le monde veut la protection de l’environnement, que tout élu veut travailler pour sa collectivité. Ça dépasse ma compréhension de voir que ça n’a pas été le cas pour le cas des ormes à Ham-Sud , fait savoir M. Chapleau.

Les ormes menacés par une maladie

Les ormes sont menacés par la maladie hollandaise. Pour M. Chapleau, ceux qui ont dépassé 100 ans sont très rares . On en avait qui avaient dépassé 100 ans et qui étaient en très bonne santé. C’étaient des joyaux au niveau de la biodiversité. C’étaient les éléments les plus pittoresques dans le paysage de Ham-Sud , poursuit-il.

Au début du mois de juin, les trois arbres avaient obtenu un sursis. Des résidents avaient déposé une demande d'injonction au palais de justice de Sherbrooke pour les conserver.

La demande d’injonction avait finalement été abandonnée par les citoyens qui espéraient ouvrir le dialogue avec la Municipalité, sans passer par les tribunaux.

« On a abandonné l’injonction un peu naïvement peut-être dans l’espoir que le dialogue puisse se faire, mais ça n’a pas été le cas. » — Une citation de Jean-Pierre Chapleau, citoyen de Ham-Sud

La sécurité avant tout pour le maire

De son côté, le maire de Ham-Sud, Serge Bernier, indique que l’abandon de la demande d’injonction signifiait que la Municipalité pouvait aller de l’avant avec la coupe de ces trois arbres centenaires. L’injonction a été levée mardi et on a alors eu le droit de couper nos arbres , lance Serge Bernier.

« Je pense que la sécurité du monde est plus importante qu’un arbre. » — Une citation de Serge Bernier, maire de Ham-Sud