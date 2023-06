Près de 10 kilomètres de nouveaux tronçons pour la Véloroute des Bleuets

Le circuit cyclable qui ceinture le lac Saint-Jean sur 256 kilomètres a présenté cinq nouveaux tronçons pour un total de 9,8 kilomètres, ce qui laissera environ une cinquantaine de kilomètres en bordure de la route 169. Cet investissement s’élève à 4,3 millions de dollars.

Le plus long nouveau secteur devrait être opérationnel au courant de l’été sur une distance de 5,5 kilomètres entre Péribonka et Sainte-Jeanne-d’Arc.

On en a un à Sainte-Monique aussi, dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, ça c'est quatre kilomètres qui sont sortis de la route 169. Ils sont en train d'asphalter en fin de semaine, ça devrait être praticable la semaine prochaine sur ce circuit-là , a annoncé le président de la Véloroute des Bleuets, Michel Chiasson.

À Saint-Gédéon, il est maintenant possible d’éviter la rue De Quen sur une portion, grâce à une autorisation du Canadien National (CN) de traverser la voie ferrée pour rejoindre une autre section de la piste cyclable.

La Véloroute des Bleuets ceinture le lac Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Par contre, la lenteur des négociations avec le CN a retardé la réalisation d’un nouveau tronçon attendu à Chambord.

C'est sûr que celui-là avec le CN du côté de Chambord, c'est un gros, on l'a remis à plus tard. On va continuer à travailler, parce qu'avec le CN, les pourparlers ne sont pas arrêtés. Du côté de Saint-Gédéon, le CN a coopéré puis on a fait une traverse sur les chemins de fer puis on coopérait ailleurs aussi. Mais là, ils ne voulaient pas être tout seuls. Probablement que pour donner le terrain, ils veulent qu’un peu tout le monde participe à côté d'eux , a expliqué Michel Chiasson, ajoutant que les élus continuent à travailler fort sur le dossier.

Ce secteur de la Véloroute est problématique, car les cyclistes qui circulent vers Roberval doivent traverser la route 169.

Pour ce qui est des ponts sur la route 169 qui sont à certains endroits trop étroits, Michel Chiasson mentionne qu’il faut attendre que les infrastructures soient refaites par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Il a donné l’exemple d’un pont à Saint-Gédéon, sur la Belle Rivière, qui sera refait vers la fin de la décennie.

La Véloroute des Bleuets est officiellement accessible depuis le 15 mai.