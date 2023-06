La ministre Dorothy Shephard démissionne du gouvernement Higgs

Sa démission s'est produite juste après un vote symbolique sur la politique sur l'identité de genre dans les écoles qui secoue la province et le caucus conservateur depuis plusieurs semaines. Pendant ce vote, Dorothy Shephard et cinq autres députés ont voté aux côtés de l'opposition.

Dans une note adressée au premier ministre et que Radio-Canada a pu consulter, elle lui écrit : je ne peux plus rester dans votre cabinet. Je démissionne de votre cabinet, avec effet immédiat .

Lettre de démission de Dorothy Shephard. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Dorothy Shephard a expliqué sa décision en évoquant des divergences de point de vue sur le style de gouvernance au sein du cabinet de Blaine Higgs. Le cabinet et le caucus sont régulièrement écartés des prises de décision. Je souffre de cela depuis octobre 2021. Des collègues et amis m'ont encouragé à rester dans l'encourage proche [du premier ministre] pour faire tout ce que je pouvais. J'ai fait cela mais je suis à court d'options. Je ne peux plus rien accomplir de plus , a-t-elle expliqué en mêlée de presse.

Dorothy Shephard, ministre du Développement social, a quitté l'Assemblée quand son chef, Blaine Higgs a pris la parole sur la politique sur l'identité de genre. Photo : Capture d'écran de la diffusion en direct de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

En octobre dernier, Dominic Cardy, alors ministre de l'Éducation, avait démissionné avec fracas en invoquant des raisons similaires. Nos valeurs et nos styles de travail divergent de plus en plus, j'ai le sentiment que le point de non-retour a été atteint , écrivait-il à l'époque.

La politique 713 en toile de fond

Quelques minutes avant sa démission, Dorothy Shephard ainsi que cinq autres députés du caucus progressiste-conservateur, avaient rompu les rangs et voté aux côtés de l’opposition concernant un amendement à la politique 713 sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans les écoles de la province.

Le changement principal apporté à cette politique est que les élèves de moins de 16 ans devront désormais obtenir le consentement de leurs parents pour utiliser un prénom ou un pronom de leur choix à l’école.

Dorothy Shephard démissionne de son poste de ministre du Développement social. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Les frondeurs font partie du groupe huit députés et ministres du parti qui s’était ouvertement opposés au premier ministre jeudi dernier à savoir :Dorothy Shephard, Jeff Carr, Andrea Anderson-Mason, Daniel Allain, Trevor Holder, and Ross Wetmore.

Jeudi dernier, ils s’étaient alors abstenus de participer à un débat sur la question. Ils avaient fait connaître leur extrême déception face au manque de procédure et de transparence dans le dossier.

Arlene Dunn et Jill Green qui faisaient également partie du groupe n’étaient pas présents à l’Assemblée au moment du vote.

Leur appui à l’opposition a permis à un amendement d’être voté. Celui-ci prévoit que le défenseur des enfants et de la jeunesse, Kelly Lamrock, doit mener des consultations complètes avec les parties prenantes concernant les effets des changements de la politique 713.

Avec des informations d'Alix Villeneuve