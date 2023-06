Nanette Workman et ses collaborations avec les Stones, Johnny Hallyday et Serge Fiori

À la retraite depuis trois ans, Nanette Workman n’accorde à peu près plus d’entrevues. Elle a toutefois accepté de recevoir le journaliste Stéphane Leclair chez elle à Ormstown pour revenir sur son enfance au Mississippi, ses collaborations avec les Rolling Stones et ses idylles avec Johnny Hallyday et Serge Fiori. Retour sur une carrière phénoménale.

Depuis qu’elle s’est éloignée des projecteurs en 2020, la chanteuse de 77 ans coule des jours paisibles sur sa ferme d’Ormstown, en Montérégie, entre ses poules, sa ruche et son jardin. Un repos mérité pour celle qui a fait résonner sa puissante voix pendant près de 65 ans aux États-Unis, au Québec, en France et en Angleterre.

Née en 1945 à New York, la petite Nanette a grandi avec la musique dans le sang au Mississippi, dans la ville de Jackson. Sa mère Beatryce Kreisman chantait dans les hôtels et les cabarets, alors que son père Ernest Workman jouait de la trompette dans plusieurs orchestres.

Pour Steve Hill, qui a réalisé l’album Roots & Blues (2001) de la chanteuse, la capacité unique de Nanette Workman de chanter tous les styles musicaux s’explique en bonne partie par son enfance passée dans cet État voisin du Tennessee, de l’Alabama et de la Louisiane.

Les deux artistes se sont rencontrés en 1999, après un spectacle du guitariste. Nanette venait me chercher chez nous, se rappelle-t-il. J’étais au troisième étage sur la rue Cartier dans le temps, et je me souviens très bien de Nanette qui descend mon ampli, qui devait peser 75 livres, et mettre ça dans son char. On parlait beaucoup de musique.

Tomber en amour avec Tony Roman… et le Québec

En 1964, à 19 ans, Nanette Workman se retrouve à New York, où elle hérite du rôle de Rosemary Pilkington dans la comédie musicale How To Succeed in Business Without Really Trying? C’est dans la ville qui ne dort jamais qu’elle rencontre Antoine D'Ambrosio, alias Tony Roman, un chanteur et producteur québécois.

C’est le coup de foudre, autant sur le plan personnel que professionnel. En 1966, Nanette Workman débarque au Québec pour la première fois avec son nouveau compagnon, elle qui ne parle pas un mot de français.

Elle apprendra la langue très rapidement, enregistrant des chansons avec Tony Roman et séduisant le public québécois avec son accent américain dans des émissions comme Jeunesse oblige ou Fleurs d’amour, Fleurs d’amitié à Radio-Canada.

Nanette Workman à l'émission Jeunesse oblige en 1967 Photo : Radio-Canada / André Le Coz

En studio avec les Stones

Bien que Nanette Workman vit dans les années 1960 une histoire d’amour avec le Québec, elle ne passe pas tout son temps dans la province, elle qui baigne aussi dans le milieu musical de Londres.

En 1968, elle est choriste pour les Rolling Stones, aux côtés de Madeline Bell et Doris Troy, un contrat impromptu en remplacement de la troisième chanteuse, alors mal en point.

Je travaillais avec un ingénieur de son aux Studios Olympic, qui était aussi ingénieur pour les Rolling Stones. Il m’a dit : "on a une séance demain et la fille qui chante avec Doris et Madeline est malade. Veux-tu prendre sa place?"J’ai dit : "Yeah, sure" , se rappelle-t-elle.

Sa voix apparaîtra sur deux chansons de l’album Let It Bleed, lancé l’année suivante : You Can’t Always Get What You Want et Country Honk, version country de Honky Tonk Women.

Au contact de Nanette, Mick Jagger a même changé les paroles de la chanson, dans sa version alternative Country Honk, afin d’y inclure la ville d’enfance de la chanteuse, Jackson, plutôt que Memphis.

Une relation compliquée avec Johnny Hallyday

Au début des années 1970, Nanette Workman est embauchée comme choriste pour Johnny Hallyday en France, où elle assure parfois sa première partie en solo. S’en suivra une idylle plutôt courte et très compliquée entre les deux artistes.

C’est vraiment la musique qui nous a unis, pour le peu de temps qu’on était ensemble. Il était rockeur et j’étais rockeuse, et ça a cliqué , se rappelle la chanteuse. Le duo enregistrera notamment la chanson Apprendre à vivre ensemble, une adaptation en français du titre Space Captain de Joe Cocker.

À l’époque, Johnny Hallyday fonde sa propre boîte de disques et enregistre un album en anglais pour Nanette Workman, qui ne verra le jour que des années plus tard.

On avait enregistré l’album, on devait le sortir, mais en même temps, j’étais dans une relation avec lui et ça n’a pas marché. Tout était fucké à l’époque. J’étais un peu fuckée aussi. It’s all very complicated , résume-t-elle, sans amertume.

La reine du disco chante Lady Marmalade

En 1975, de retour au Québec en pleine frénésie disco, Nanette Workman surfe sur une idée de génie du producteur Angelo Finaldi : reprendre en français la chanson Lady Marmalade, popularisée par Patti Labelle. Cette reprise demeure à ce jour l’un des titres les plus connus de sa carrière.

C’est également cette année qu’elle rencontre Luc Plamondon, qui écrit les paroles de Pas fou, une chanson parue sur l’album Danser Danser. Elle renouera avec l’auteur-compositeur-interprète quelques années plus tard alors qu’il la choisit pour incarner Sadia dans la comédie musicale Starmania, un autre moment fort de sa carrière.

Elle chante aussi avec George Thurston, alias Boule Noire, sur Aimer d’amour, chanson-titre de l’album du même nom sorti en 1978.

Si Nanette affirme avoir adoré cette période disco, elle explique que c’est d’abord le rock and roll qui l’a fait vibrer pendant des décennies. En 1990, elle lance d’ailleurs l’album Rock & Romance, sur lequel elle réenregistre plusieurs de ses succès disco en version rock, à la ZZ Top . Le disque reçoit le Félix du meilleur album rock de l’année.

C’est la plus grande chanteuse au monde – Serge Fiori

Un autre moment déterminant dans la vie de Nanette Workman a été sa rencontre avec Serge Fiori, leader d’Harmonium, dans un restaurant chinois de Montréal à la fin des années 1980.

Je ne connaissais pas vraiment Serge parce que je n’étais pas au Québec pendant l’époque d’Harmonium. C’est André Gagnon, le père de mon fils, qui m’a dit que ce serait une bonne personne pour faire un album , se rappelle-t-elle. J’ai écouté un de ses derniers albums solo à l’époque et j’ai capoté, ça m’a réveillé.

Leur union donnera l’album Changement d’adresse, lancé en 1990, qui est encore à ce jour l’album de son répertoire que Nanette Workman préfère. Les chansons du disque se sont écrites au fur et à mesure que l’amour se développait entre les deux artistes, qui se rappellent tous deux avoir vécu un été complet de folie et de passion.

« J’étais dans son studio quasiment tous les jours. C’était intime, moi et Serge. C’est quelque chose qui ne s'est pas répété après. » — Une citation de Nanette Workman

C’est une machine. Ça n’a pas de bon sens d’avoir des oreilles de même, elle entend tout , explique Serge Fiori, qui vivra avec la chanteuse une relation de quelques années, passée sous silence à l’époque, mais sur laquelle le musicien est revenu dans sa biographie S'enlever du chemin en 2013.

C’est la plus grande chanteuse au monde; c’est la vérité.

Malgré le succès critique de Changement d’adresse, les ventes de l’album seront plutôt décevantes, peut-être en partie parce que Nanette Workman a quitté Montréal pour l’Europe peu après son lancement, afin de jouer dans La Légende de Jimmy, un nouvel opéra-rock signé par Michel Berger et Luc Plamondon.

Nanette Workman en 1986 Photo : Radio-Canada/Michel Gauthier

Une nouvelle passion

Si elle s’est retirée de l’espace médiatique, c’est qu’elle a à peu près tout fait, explique Nanette Workman. L’arrivée de la pandémie en 2020 a certainement contribué à accélérer sa décision.

On ne pouvait plus faire de shows et ma vie a complètement changé. J’ai commencé avec mes poules, avec mon jardin, j’ai commencé à faire des choses à l’extérieur parce qu’il fallait que je produise quelque chose, que je crée quelque chose, explique-t-elle. Comme je ne pouvais plus faire de musique, j’ai trouvé une autre passion, qui est ma ferme, mes animaux.

Est-ce que chanter lui manque? Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me manque pas. J’ai fait ça toute ma vie, je suis allée partout dans le monde, j’ai chanté avec bien des gens, j’ai fait des shows, des opéras… , conclut-elle, sereine.

C’était mon travail, ma passion, je ne savais pas quoi faire d’autre. Je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas docteur ou dentiste, je fais de la musique.

Avec les informations de Stéphane Leclair, journaliste et animateur de l'émission spéciale Nanette, de blues et de rock.