Feux de forêt : « Le pire est peut-être devant nous », dit Steven Guilbeault

Le ministre s'appuyait sur les prévisions des scientifiques d'Environnement Canada et de Ressources naturelles Canada, selon qui nous aurons probablement un été très sec et très chaud et, donc, des conditions très propices à ce qu'il y ait d'autres feux de forêt .

Pourtant, le Canada vit déjà une situation hors normes, avec des incendies qui ont ravagé 5,7 millions d'hectares de forêt – l'équivalent de trois fois la superficie du lac Ontario, selon le ministre de la Protection civile, Bill Blair – ce qui est déjà, à la mi-juin, plus du double de la superficie annuelle moyenne de 2,7 millions d'hectares de la dernière décennie.

Jeudi, 458 incendies ravageaient les forêts canadiennes, dont 235 étaient non maîtrisés. En tout, plus de 18 600 Canadiens sont chassés de leur foyer.

Situation inquiétante à Lebel-sur-Quévillon

Au Québec, on dénombrait 124 incendies de forêt, dont 26 non maîtrisés, et la situation ne devrait pas s'améliorer du côté des zones critiques de Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau.

« Le feu est inquiétant. C'est qu'il colle la route 113. Il est rendu à 5 kilomètres de la route 113 et ça, ça nous nuit un peu pour avoir de la circulation sur la route. » — Une citation de Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur Quévillon, dans une déclaration sur les médias sociaux

M. Lafrenière a également précisé qu'un léger changement de direction des vents pourrait aider le travail sur le terrain.

Rien ne laisse présager un retour hâtif des quelque 2000 évacués de la municipalité du Nord-du-Québec, mais des services seront requis pour soutenir les pompiers forestiers, auxquels se sont ajoutés 60 sapeurs américains, jeudi. Une centaine d'autres sont attendus vendredi.

Le maire Lafrenière s'est aussi montré rassuré par les travaux effectués pour protéger l'usine Nordic Kraft, qualifiée de véritable poudrière de produits chimiques et de mazout. Mon équipe et moi-même, nous sommes rassurés que la ville et l'usine soient en entière sécurité , ce qui n'était pas le cas avant jeudi.

Plus tôt dans la journée, la SOPFEU avait de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les secteurs touchés.

La bonne nouvelle est que la réduction du nombre de feux non maîtrisés et du nombre total de feux va nous permettre graduellement de renforcer les secteurs qui sont encore problématiques , a expliqué le porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Sylvain Tremblay, en point de presse à Québec.

« La pluie des derniers jours nous a permis, dans certains secteurs, de commencer à normaliser l'état des feux et de pouvoir confirmer qu'il n'y a plus de progression de façon temporaire sur des incendies un petit peu partout en province. » — Une citation de Sylvain Tremblay, porte-parole de la SOPFEU

Pas assez de pluie

La mauvaise nouvelle, c'est que dame Nature refuse de verser des pluies abondantes, là où elles sont le plus nécessaires, a précisé le responsable de la SOPFEU. Dans les régions du Nord-du-Québec et de l'Abitibi, la pluie n'a pas été significative dans les dernières heures et elle continuera à ne pas l'être pour les deux ou trois prochains jours avant la reprise du beau temps.

Car, oui, ces quantités minimalistes de pluie seront suivies de temps ensoleillé et sec, ce qui ne laisse augurer rien de bon.

Ainsi, outre les citoyens de Lebel-sur-Quévillon, qui doivent demeurer évacués, ceux de Chibougamau sont toujours sur un pied d'alerte après avoir pu revenir à la suite d'une première évacuation. L'incendie qui menace la communauté demeure préoccupant pour les autorités, a-t-on fait savoir.

La SOPFEU précise cependant qu'il n'y a aucune menace imminente d'évacuation pour Chibougamau, de même que pour les communautés voisines de Chapais et d'Oujé-Bougoumou, mais que la vigilance est à son maximum.

Mauvaise qualité de l'air

Aux côtés du ministre fédéral de l'Environnement, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Jean Savard, a rappelé qu'il y a toujours quelques panaches de fumée à travers la province qui amènent les mêmes recommandations de santé publique , soit d'éviter l'exercice intense à l'extérieur et, pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, de rester à l'intérieur et de ne pas s'exposer à la fumée, là où elle est plus présente.

Plus tôt dans la journée, Environnement Canada a lancé des avertissements de smog pour plusieurs secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, des Laurentides et de l'Outaouais. La mauvaise qualité de l'air est due à des concentrations élevées de particules fines en raison des feux de forêt, précise l'agence.

Au total, ce sont près de 1,3 million d'hectares de forêt qui ont été touchés par les feux cette année. C'est 400 fois plus que la moyenne annuelle des 10 dernières années.

Un total de 1200 combattants du feu sont à l'oeuvre au Québec et, parmi eux, se trouvent des Néo-Brunswickois, des Français, des Américains, des Portugais et des Espagnols, notamment.

Sylvain Tremblay a dit s'attendre à l'arrivée d'autres sapeurs d'ici à vendredi, pour porter le total à 1500.