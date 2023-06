Face à de l’intolérance, une drag queen quitte la scène dans le Pontiac

Des gens m’ont appelé The freak show, m’ont dit que j’étais un attention seeker parce que je parle des problèmes [que la communauté LGBTQ] vit en ce moment , explique Matthew Thomas Armour.

Ce dernier explique qu’il s’agit d’une décision mûrement réfléchie, nourrie depuis plusieurs semaines par les commentaires négatifs qui pullulent sur les médias sociaux. Il cite aussi les différents événements de drag contrecarrés dans les derniers mois par des manifestants, dans la région comme ce fut le cas en février dernier à Ottawa, ou ailleurs au Québec.

En tant qu'organisateur d'événement de drag show dans le Pontiac, pour ma sécurité et aussi pour ma santé mentale, je ne peux plus donner à une communauté qui n’apprécie pas ce que je lui apporte , ajoute Matthew Thomas Armour.

Un climat délétère

Matthew Thomas Armour, connu sous son nom de scène Maddie Longlegs. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Devenu drag queen en mars 2022, premier artiste du genre dans le Pontiac, Matthew Thomas Armour tenait en décembre dernier un discours optimiste, marqué par des projets et la volonté de continuer à pousser les barrières .

Six mois plus tard, l’inquiétude pour sa sécurité et celle des autres drag met un bémol à son enthousiasme. Ça m'inquiète [énormément] , reconnaît-il, donnant l’exemple des précautions prises par l’une de ses amies de ne plus annoncer sur les réseaux sociaux dans quels lieux ou école elle se rend, afin de ne pas provoquer de manifestation.

Matthew Thomas Armour attribue ce climat délétère à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis , citant des lois hostiles à la communauté trans mais aussi aux drag queens, un phénomène amplifié par les médias sociaux, selon lui.

Porte-parole de Fierté Pontiac, Michèle Gagnon constate également un recul et un renforcement du sentiment anti-LGBTQ .

« L’intimidation, la transphobie particulièrement, c’est un phénomène qui se passe partout. On le voit dans nos communautés voisines, en Ontario. On est très proche de Pembroke et Renfrew. Leurs célébrations de fierté ont reçu aussi beaucoup de protestation dans la communauté. Ce n’était pas pareil l’année passée. » — Une citation de Michèle Gagnon, porte-parole de Fierté Pontiac

Si le premier événement organisé l’année passée par Fierté Pontiac s’est très bien passé , celui qui devait se dérouler le 10 juin n’a pas eu le même accueil.

Cette année, on a vu un changement d'attitude [...] On a beaucoup d'alliés, mais on a aussi vu des [opposants] en ligne , explique Michèle Gagnon.

Alors que la rumeur d’une manifestation venant contraindre le rendez-vous a commencé à se propager, Michèle Gagnon raconte que des opposants ont contacté des partenaires et des collaborateurs du festival communautaire Fierté Pontiac.

Assurer la sécurité de toutes et tous

En fin de compte, l’événement a été reporté en septembre en raison de la mauvaise qualité de l'air et des risques pour la santé de nos bénévoles et participants , peut-on lire sur Facebook.

Le comité Fierté Pontiac envisage déjà des mesures de sécurité supplémentaires pour l’événement qui se déroulera en septembre, comme faire appel à la Sûreté du Québec (SQ) ou à plus de bénévoles, pour assurer un déroulement sécuritaire pour toutes et tous. Quitte à supporter un coût supplémentaire.

On est un comité 100 % bénévole, on n’a pas accès à beaucoup de fonds […] La sécurité qui s’ajoute à nos activités, ça peut coûter cher , poursuit Michèle Gagnon, appelant la classe politique, leaders de communautés et politiciens , à prendre position, à dénoncer l’homophobie et la transphobie et à nous soutenir .

La sécurité sera d’ailleurs aussi un enjeu pour le dernier spectacle drag que Matthew Thomas Armour présentera à Fort-Coulonge en juillet. Mon plan d'action, c'est vraiment [de prévenir] la SQ qu’il va y avoir un événement de drag puis de venir faire un tour, d'être présent à Fort-coulonge. Puis j'espère [...] qu'on pourra finir ça [en] paix , conclut-il.

Comme la grande majorité des gens de Pontiac, je trouve inacceptable que certains d’entre nous ne soient pas en sécurité dans notre communauté , commente pour sa part, dans une réponse écrite à Radio-Canada, la députée fédérale de Pontiac, Sophie Chatel.