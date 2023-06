Apprendre à programmer et opérer un drone… au primaire

Les cours de mathématiques, de sciences et de codage à l’école n’ont certainement plus l’air de ce qu’ils étaient il y a cinq ou dix ans. Les élèves de 5 e année de l’école élémentaire catholique Notre-Dame-des-Champs, à Ottawa, ont eu l’occasion de suivre un cours pas comme les autres : ils ont appris à programmer et opérer un vol de drone.

Dès l’avant-midi, le groupe délaisse les chaises et les pupitres pour se rendre dans la cour d’école pour les premières leçons. L’instructeur invité, Marc Côté, a déjà programmé un court vol devant la classe, qui élèvera le drone de quelques dizaines de mètres, avant de faire le tour de l’école et d'atterrir au même endroit.

On est bon? La fréquence est bonne? demande le pilote. Oui! répondent à l’unisson les élèves, qui ont vu les critères à respecter pour lancer le vol plus tôt dans la matinée. Le drone s’envole, suivi d’un Wow! Cool! collectif.

Une élève assistait l'instructeur. À l'aide d'un écran, elle et ses collègues de classe pouvaient voir en temps réel le vol du drone. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Un premier vol, sans anicroche, est complété sous les regards captivés des élèves. Par la suite, c’est au tour des jeunes. De retour en classe, ils forment des équipes constituées de trois personnes avec chacun un rôle bien précis : un pilote, un programmeur et un planificateur de vol. Leur mission : planifier et accomplir de façon sécuritaire un vol de drone, à l’intérieur, de A à Z. En moins de trente minutes, la plupart d’entre eux ont réussi.

C’est quelque chose que je n'ai jamais fait , raconte Christa-Marie. C’était vraiment amusant et différent.

Chacun sur leur ordinateur portable, les élèves programment leur vol de drone. L'instructeur Marc Côté et les enseignantes sont là pour les guider. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Pour sa part, Max a beaucoup appris . C’était beaucoup d’étapes, mais beaucoup de plaisir.

« C’était vraiment mon meilleur matin de toute l’année. » — Une citation de Chelsea, élève en 5e année

En plus de capter l’intérêt des jeunes pendant la journée, le cours a poussé bien des élèves à viser plus loin. J’ai vraiment envie d’en apprendre plus sur le codage , affirme Liam, sans hésitation.

Le drone utilisé à l'extérieur dans le cadre de la démonstration tombe dans la catégorie micro-drone, sous les 250 g. Par ce fait même, il est sujet à beaucoup moins de réglementations que les drones de plus de 250 g. Le vol avec les élèves a été mené en respectant toute la réglementation de Transports Canada.

Apprendre en s’amusant

En plus du codage et autres mathématiques, les élèves ont pu intégrer plusieurs concepts importants de la vie de tous les jours. On parle beaucoup de communication, de collaboration, de pensée critique et de technologie , explique Marc Côté.

Fondateur du programme de formation DroneGO et ancien enseignant, il offre ce cours dans différentes écoles en Ontario.

Les élèves vont grandir dans un avenir qui est de plus en plus technologique, donc ça va être important pour eux de développer des habiletés par rapport à ça.

Laura Stiven, enseignante, se réjouit de voir les élèves vivre les concepts qu’on voit dans le curriculum , comme les mesures, l’estimation de distance ou encore les plans cartésiens.

L’école élémentaire catholique Notre-Dame-des-Champs n’a pas hésité à embarquer dans le projet avec ses élèves. On essaie vraiment de les engager dans leur apprentissage, qu’ils aient du plaisir à apprendre de façon ludique , explique sa directrice, Josée Savage-Levac.

En voyant les étincelles dans les yeux des jeunes, la directrice l’affirme sans gêne : le cours sera de retour l’an prochain.