La santé publique réclame des boulevards urbains sur Laurentienne et Dufferin-Montmorency

La Direction de santé publique de la Capitale-Nationale dit soutenir les initiatives des groupes environnementaux qui demandent la conversion des autoroutes Laurentienne et Dufferin-Montmorency en boulevards urbains.

La santé publique a élaboré neuf recommandations pour agir sur la qualité de l’air dans son récent rapport Mon environnement, ma santé ( MEMS ), rappelle le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La première recommandation est d’ accélérer la transition vers la mobilité durable et réduire la capacité routière et le volume de circulation traversant les secteurs Limoilou, Vanier et Basse-Ville .

La volonté des groupes environnementaux est concordante avec cette recommandation du projet MEMS .

Plusieurs organismes communautaires de Québec souhaitent que les autoroutes Laurentienne et Dufferin-Montmorency soient transformées en boulevards urbains. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Profiter de l'annulation du 3e lien autoroutier

Les organismes communautaires qui revendiquent depuis longtemps ces réaménagements pensent pouvoir profiter de l'impulsion du moment pour faire pression sur le gouvernement de la CAQ. Je pense que l’abandon au 3e lien nous offre une réelle possibilité et une réelle ouverture au gouvernement , croit Angèle Pineau, d’Accès transport viable.

Questionnée pour savoir si elle sent une ouverture de la CAQ, Mme Pineau indique que tant que je n’ai pas entendu de non, je me dis que ça peut devenir un oui .

Il y a vraiment une possibilité pour la ministre des Transports et de la Mobilité durable de faire un legs porteur en mobilité durable , renchérit la directrice de l'organisme Vivre en Ville, Jeanne Robin.

Le futur quartier Fleur de Lys est un argument de plus pour la transformation de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain, selon les organismes environnementaux. Photo : Gracieuseté : Trudel Corporation

Marchand continue de militer

Le maire de Québec souhaite travailler à remettre le projet de l'avant auprès du gouvernement maintenant que le tunnel autoroutier est écarté.

Évidemment, pour le gouvernement ça a beaucoup de frais, car [...] ce sont des autoroutes qui sont fonctionnelles. Est-ce qu’on attend qu’elles ne soient plus valides pour les reconstruire et amener les correctifs nécessaires alors que l’on connaît les bénéfices sur la santé [des boulevards urbains]? , se demande Bruno Marchand.

L’autoroute Dufferin-Montmorency fonctionne à seulement une fraction de sa capacité , considère de son côté le porte-parole de la Table citoyenne littorale, Patrick Albert.

Le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable n’a pas donné suite à notre demande de commentaires.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc et d'Olivier Lemieux