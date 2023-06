Projet de conservation de 22 000 hectares de prairies et de zones humides en Alberta

La collaboration vise à préserver le territoire qui constitue l’un des plus grands terrains de prairies et de zones humides encore intacts au Canada.

Le ranch, vieux de 130 ans, est l'une des plus grandes propriétés foncières privées du pays et s'étend sur plus de 22 000 hectares, soit une superficie équivalente à plus d'un quart de celle de Calgary.

On y trouve d'innombrables oiseaux aquatiques ainsi que des populations d'autres oiseaux migrateurs [...] , souligne Michael Nadler, président-directeur général de CIC . Ces zones humides jouent également un rôle important pour l'assainissement de l'eau et l'atténuation des phénomènes météorologiques extrêmes.

Une campagne a été lancée jeudi pour récolter les 3 millions de dollars manquants, afin de compléter le projet.

Comment conserver le territoire

Tom Lynch-Staunton, vice-président du CNC pour l'Alberta, explique que la protection du capital naturel du paysage est un élément clé de la servitude de conservation d'un ranch.

Dans le cas du Ranch McIntyre , plus de 90 % du territoire consiste de prairies de fétuque scabreux entrecoupées de nombreuses zones humides naturelles.

Nous créons la servitude pour que ces terres ne soient jamais converties à une autre utilisation, qu'il s'agisse de développement ou de production , remarque Tom Lynch-Staunton. Nous gardons ces terres intactes et ce qui vient avec, c'est aussi l'intendance écologique.

Conservation de la nature Canada crée un fonds de dotation pour l'intendance pour chaque projet réalisé avec un éleveur de ranchs. Photo : Leta Pezderic

Pour chaque projet réalisé avec un éleveur de ranchs, le CNC crée un fonds de dotation pour l'intendance, ce qui permet de soutenir et de maintenir la santé des terres. En outre, ce fonds permet également de collecter des fonds pour des projets tels que la restauration.

La protection des prairies et des zones humides

Le CNC souligne que les prairies sont l'un des écosystèmes les plus menacés et les moins protégés au monde. Au Canada, la conversion des terres entraîne la perte de près de 60 000 hectares de prairies chaque année, dont environ 10 000 hectares en Alberta.

Dans la province, il ne reste qu'environ 26 % des prairies indigènes.

Catherine Grenier (à gauche), présidente de Conservation de la nature Canada, et Michael Nadler, président-directeur général de Canards Illimités Canada, ont présenté le projet de conservation pour la protection des terres du Ranch McIntyre dans le sud de l'Alberta. Photo : Capture d'écran

Catherine Grenier, présidente et PDG du CNC , explique qu’un avantage des prairies est qu'elles absorbent de grandes quantités de carbone qui sont stockées sous terre, dans les racines et les matières organiques qui y sont accumulées.

Cela leur donne le pouvoir de capter et de libérer les réserves d'eau pour se protéger des inondations et des sécheresses, le pouvoir de capter et de stocker le carbone pour lutter contre le changement climatique, et le pouvoir de développer les moyens de subsistance et de soutenir la prospérité des communautés , indique-t-elle.

L’organisme estime que les prairies du ranch contiennent plus de 3,8 millions de tonnes de carbone.

De nombreux oiseaux aquatiques et des populations d'autres oiseaux migrateurs occupent les zones humides du McIntyre Ranch. Photo : Leta Pezderic

Les zones humides des prairies sont également confrontées à des menaces similaires , souligne Catherine Grenier. Jusqu'à 70 % des zones humides ont déjà disparu dans les régions méridionales du Canada.

Le ranch compte 3 600 bassins de zones humides, qui s'étendent sur plus de 1 050 hectares. Au cours du dernier siècle, plus de 70 % des zones humides des Prairies ont disparu.

Une fois le projet achevé, le Ranch McIntyre représentera le plus grand projet de conservation de terres privées réalisé à ce jour dans les Prairies canadiennes et l'accord de conservation le plus important de l'histoire du pays.