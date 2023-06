Une autre athlète de pointe, Mégane Lasalle, quitte Unigym Gatineau

La direction du club de gymnastique a été informée de la nouvelle au cours des derniers jours. Ce départ s'ajoute à celui de Frédérique Sgarbossa, survenu le mois dernier.

Il y avait des enjeux pour Mégane qui étaient psychologiques. Je ne pouvais pas attendre d’avoir un plan , mentionne son père, Maxime Lasalle, en entrevue avec Radio-Canada. On a fait le choix de quitter Unigym et opter pour la santé, physique et mentale de la petite, qui veut [réaliser] ses rêves et qui a des buts précis.

Maxime Lasalle est le père de la jeune gymnaste Mégane Lasalle. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L'athlète de 14 ans espère être considérée par l’équipe nationale et participer aux Jeux olympiques de 2028 ou obtenir une bourse d’une université américaine.

Le père de famille n’a pas été rassuré par les décisions d’Unigym au cours des dernières semaines. Selon lui, le club n’a pas été en mesure de fournir un plan convenable pour encadrer le retour de l’entraîneur-chef Dave Fallon après une suspension de 30 jours. Ce dernier a été blâmé par le Comité de protection de l’intégrité (CPI) pour avoir, notamment, fait subir de la violence psychologique à ses athlètes à plusieurs occasions, pour avoir crié et pour les avoir dénigrés dans l'exercice de ses fonctions.

On n'a jamais eu de plan précis donc on était dans le néant. Ça fait en sorte qu’on devait prendre une décision. Elle est venue d’elle et on a décidé de quitter [le club] ajoute M. Lasalle, qui s’explique mal qu’Unigym blâme les médias pour les fuites concernant les procédures devant le CPI .

Pas convaincu par la direction

Lors d’une conférence de presse, mercredi, la présidente du conseil d’administration a souligné que le club travail en collaboration avec Gymnastique Québec pour un plan pour le retour de l’entraîneur-chef.

Il y a un plan modulable et adaptable qui est mis en place. La direction est très très présente et plusieurs rencontres ont été faites avec les entraîneurs. En ce moment, M. Fallon n’est pas debout dans le gym. Il n’a pas de contact avec les athlètes, il n’est pas en charge d’un groupe , a précisé Chantal St-Cyr.

Environ une heure après la conférence de presse, Unigym annonçait à ses membres que l’entraîneur-chef serait encore à l’écart pour une durée indéterminée pour des raisons personnelles.

La présidente du conseil d’administration du club de gymnastique Unigym Gatineau, Chantal St-Cyr Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

On reconnaît qu’il y a une confiance à retravailler avec nos membres. On est très sensibles à ça. On est très à l’écoute des préoccupations. On reconnaît que ça va prendre du temps , avait ajouté la présidente.

Maxime Lasalle avait entendu ce genre d'explications lors de rencontres de parents, mais ces informations ne l’ont pas convaincu.

En tant que parent, on se pose des questions. Les actions qui ont été prises ou les départs parlent d’eux-mêmes. Il y a du roulement chez les entraîneurs, c’est une part de vérité, mais quand on est rendu à sept ou huit, dont plusieurs de haut niveau, je me pose des questions. On n’aura probablement jamais la réponse , s’indigne le père de famille.

« 2023 est une année extrêmement difficile pour Mégane. Elle se disait qu’avec tous les sacrifices [qu’elle a faits], elle devait prendre une décision pour se créer de meilleures chances. » — Une citation de Maxime Lasalle, père de Mégane Lasalle

M. Lasalle ne veut pas blâmer directement Unigym, mais il se questionne sur plusieurs décisions et les nombreuses lacunes de communications du club. J’ai moins aimé le manque de transparence pour mon enfant. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je ne vois pas d’amélioration à court, moyen ou long terme , précise le père de famille, qui s’inquiète de l’impact de l’affaire sur les enfants athlètes depuis quelques mois.

Il dit avoir reçu une invitation pour une rencontre avec Unigym qui aurait eu lieu le lundi 5 juin, mais il n’était pas disponible à ce moment-là. La direction ne l’a pas relancé par la suite, et ce jusqu’à l’annonce du départ de sa fille, quatre jours plus tard.

Mégane Lasalle, au centre, après sa victoire dans sa catégorie aux Championnats canadiens de gymnastique 2022. Photo : Gracieuseté de Maxime Lasalle

Abandon du Sport-études

Cette décision aura des conséquences notables sur la famille Lasalle puisqu’elle ne profitera plus des horaires adaptés du programme Sport-études. L’adolescente devra donc suivre les heures normales de classe avant de se diriger vers son nouveau club pour s’entraîner les soirs et la fin de semaine.

On venait à la croisée des chemins. Soit on reste là et on décide de faire confiance, soit on change et on doit faire des sacrifices familiaux. On a la certitude que sa tête va se replacer [avec ce changement] , dit Maxime Lasalle, refusant de blâmer le Centre de services scolaires des Draveurs, qui a offert plusieurs services de qualité à Mégane, selon lui.

Sans commenter directement le cas de cette athlète, la direction de la Polyvalente Nicolas-Gatineau confirme qu’un jeune sportif ne peut plus suivre le programme Sport-études s’il ne répond plus aux critères du programme.

La directrice de la polyvalente Nicolas-Gatineau, Valérie Carrier Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

S’il n’y a qu’un club dans notre région, comme c’est le cas en gymnastique, la pratique du sport doit se faire dans ce club-là pour le Sport-études. Si quelqu’un nous dit qu’il y a un club [pour s’entraîner] du côté de l’Ontario, ça ne serait pas permis dans notre structure , explique la directrice de l’école, Valérie Carrier.

Mme Carrier admet qu’elle n’est pas encore entièrement rassurée par les discussions qu’elle a eues avec Unigym Gatineau dans les dernières semaines.

« C'est certain qu’on a encore des questions sur tout ce qui se passe au niveau d’Unigym. En général, dans le sport, on veut toujours s’assurer du bien-être de nos élèves. » — Une citation de Valérie Carrier, directrice de la polyvalente Nicolas-Gatineau

Le programme Sport-études comprend le mandataire, la fédération et l'école. C’est vraiment une entente de collaboration entre les trois , affirme Mme Carrier qui assure que les discussions vont se poursuivre.

Unigym est le seul mandataire de gymnastique reconnu en Outaouais, ce qui met les parents dans une situation fâcheuse s'ils ne veulent plus faire affaire avec ce club. Mme Carrier ne serait pas contre un statut spécial pour la région, qui permettrait aux athlètes de s’entraîner en Ontario, mais elle rappelle que cette décision n’est pas de son ressort.

C’est une structure qui appartient au ministère de l'Éducation du Québec, il faut travailler avec leurs grandes lignes. L’école ne peut pas prendre cette décision , ajoute la directrice, qui demande toutefois aux parents et aux élèves de déposer une plainte à l’école s’ils s’inquiètent de quelque situation que ce soit dans les différents programmes Sport-études.

Durant son absence, Dave Fallon sera remplacé par Amanda Tambakopoulos, une ancienne directrice générale du club.

Il a été impossible d'obtenir les commentaires de membres de la direction d'Unigym jeudi.