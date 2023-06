Décès d’un mécanicien à l’usine Cedrico : un cadenassage déficient est en cause

Le tragique accident avait coûté la vie à Camil Pouliot, 60 ans, de Saint-Alexandre-des-Lacs, le 8 novembre 2022. Selon la CNESST , les événements se sont produits alors que le mécanicien industriel réparait un monte-bille, qui sert à acheminer des billots dans l’usine de transformation du bois.

Pour récupérer une pièce échappée par le mécanicien, un autre employé de l’usine a activé l’arrêt d’urgence du convoyeur qui se situait sous le monte-bille. L'activation de l'arrêt d'urgence a eu pour effet la fermeture inattendue d’une autre pièce d’équipement, le sélecteur de billes, sur lequel se tenait la victime. L’homme a été mortellement écrasé.

La CNESST conclut que la valve qui contrôlait l’ouverture et la fermeture du sélecteur de billes aurait dû être verrouillée au moment de l’arrêt d’urgence. Pour éviter qu’il y ait de la libération d’énergie de façon accidentelle ou pas, on applique une procédure de cadenassage , précise l’inspectrice Marilyn Boulianne. La politique de l’employeur en la matière était déficiente, peut-on lire dans le rapport.

L’inspecteur de la CNESST Rémi Dufour indique que le cadenassage consiste à contrôler une source d’énergie. Si je prends, par exemple, [le changement] d'un circuit électrique à la maison : avant de changer un luminaire, on va fermer le breaker, en bon québécois. En milieu de travail, ce n’est pas suffisant. Il faut également le cadenasser. […] De cette façon, si l’interrupteur est activé par quiconque, il n'y aura pas d’accident , explique-t-il.

Dans son rapport, la CNESST propose une série de mesures à l’entreprise.

Pour éviter qu’un accident se reproduise : S'assurer que les procédures de cadenassage sont élaborées par des personnes compétentes qui ont une connaissance approfondie de la machine;

Faire en sorte que les personnes ayant accès à la zone dangereuse de la machine sont formées et informées sur les méthodes de contrôle des énergies applicables;

Vérifier que les procédures de cadenassage sont à jour, affichées sur le lieu de travail et appliquées rigoureusement.

On n’était pas surpris des commentaires de la CNESST . On a participé à l’enquête et suite à leurs commentaires, sur le terrain, on a fait les correctifs qui devaient se faire pour corriger la situation , assure le président et directeur général de l’entreprise, Denis Bérubé.

Avec les informations de Mathieu Berger