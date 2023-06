Des Marocains trouvent leur paradis à Saint-Thomas-Didyme

Au Maroc, ils étaient électriciens, éclairagistes ou mécaniciens. Maintenant, ils occupent divers postes au sein de l'usine de Produits forestiers Résolu de Saint-Thomas-Didyme. Sept Marocains sont arrivés dans la municipalité en juin 2022, en tant que travailleurs étrangers. Un an plus tard, ils se considèrent désormais comme des Didymiens comme les autres, et espèrent le rester.

Je suis chez moi ici!

Jaouad Atmani a tout de suite trouvé ses repères dans sa nouvelle municipalité. Entre le Lac-Saint-Jean et sa ville natale, Ouarzazate, il y a des milliers de kilomètres, mais selon lui, plusieurs points communs. Les deux endroits sont calmes, entourés de nature et avec un fort esprit de communauté.

Jaouad était auparavant entouré de déserts et de montagnes. Maintenant, ce sont plutôt des champs et des forêts qui ponctuent son quotidien. Malgré tout, il se sent à la maison à Saint-Thomas-Didyme. Au cœur de l’usine de Produits forestiers Résolu (PFR), le travailleur vit au rythme de la forêt, bercé par l’odeur du bois, dans ce qu’il appelle son paradis .

Jaouad Atmani a convaincu son frère de venir travailler avec lui chez Produits forestiers Résolu. Photo : Claude Desbiens

Il y a des lacs partout, des beaux paysages, du bois… je peux faire mes activités, la pêche, le soccer, la piscine, la musique , énumère-t-il. Jaouad a passé le mot à sa famille au Maroc. Son frère devrait le rejoindre d’ici quelques mois, lui aussi pour revêtir l’uniforme de PFR . J’ai vu comment se passe le recrutement. C’est une vraie sélection, ce n’est pas n’importe qui qui peut travailler chez Résolu. Ce sont de bons travailleurs.

C’est l’avis que partage aussi Aimad Salmi, qui compte continuer d’évoluer au sein de l’usine. Au fil du temps, il gravit les échelons et peut désormais occuper plusieurs postes différents. Comme les autres, il prend souvent le temps d’exprimer sa gratitude envers son employeur.

Aimad Salmi occupe plusieurs postes au sein de l'usine de Produits forestiers Résolu. Photo : Claude Desbiens

En un an, les sept nouveaux arrivants ont su se faire remarquer dans cette petite communauté peu habituée à l’immigration internationale. Quelques-uns se connaissaient déjà, certains sont cousins, amis, ont des contacts en commun. Au fil des heures de dîner au travail, les liens d’amitié se sont aussi développés avec leurs collègues, leur faisant parfois découvrir les mets typiques de leur pays. J’ai rencontré des gens qui m’ont dit qu’ils veulent aller au Maroc grâce à nous. J’en suis très fier , raconte Rachid Derrouich.

Il pense au Maroc avec nostalgie parfois, mais reste déterminé à troquer son désert de sable pour les déserts enneigés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sa conjointe le rejoindra bientôt.

« Me lever à 5 h du matin pour déneiger, réchauffer la voiture, ça ne me dérange pas. On vient du désert, à 45 degrés et ici parfois il fait -30 degrés. C’est un défi, mais on aime ça. » — Une citation de Rachid Derrouich

Ils apportent un peu de leur Maroc à Saint-Thomas-Didyme. Par exemple, cet été, Nassim Driouche donnera des cours de soccer aux tout-petits. Même si ici le sport c’est le hockey , remarque-t-il en riant.

Nassim Driouche et Rachid Derrouich travaillent ensemble tous les jours, mais sont aussi cousins. Photo : Claude Desbiens

Puisque les nouvelles vont vite au village, ils ont développé un réseau de contacts assez large. Au début, on a eu des difficultés avec les déplacements pour aller à l’épicerie, mais il y a toujours des bénévoles. On les appelle, ils nous aident à aller chercher de la nourriture, mentionne Nassim Driouche. Mais maintenant, on commence petit à petit à s’acheter des voitures.

Leurs collègues de travail ont tous été très accueillants. Les liens d'amitié se sont créés rapidement. Photo : Claude Desbiens

Ailleurs au Lac-Saint-Jean, des communautés marocaines sont apparues à Saint-Prime, Girardville et La Doré. Ils sont près d’une trentaine au total, tous venus pour le travail. Ensemble, ils ont organisé une soirée pour faire découvrir leur culture à leurs nouveaux voisins. Deux cents personnes se sont déplacées dans la petite salle communautaire de Saint-Thomas-Didyme pour ne pas rater l'événement.

Après un thé à la menthe, de la musique traditionnelle et quelques informations pratiques sur la culture berbère, Québécois et Marocains dansaient main dans la main.

C’était une grande fête. C’est un bon exemple de la réussite de notre intégration , raconte Rachid Derrouich, le sourire collé au visage.

Vent de fraîcheur au village

La municipalité de Saint-Thomas-Didyme ne compte que 700 habitants. Elle est considérée comme étant dévitalisée. Les maisons sont éparpillées sur le large territoire en retrait de la route régionale. L’industrie du bois fait rouler l’économie. D’ailleurs, le bruit des camions n’est jamais bien loin pour venir rompre le silence de ce petit coin tranquille.

La municipalité de Saint-Thomas-Didyme ne compte que 700 habitants. Photo : Claude Desbiens

Rares sont les nouveaux arrivants, mais quand il y en a, ils sont traités aux petits oignons. La mairesse Sylvie Coulombe s’en occupe personnellement. Elle trouve leur parcours inspirant, les trouve courageux. Elle remarque aussi que son côté maternel ressort depuis la première rencontre avec les Marocains.

« Je veux qu’ils se sentent bien, je veux qu’ils se sentent impliqués à Saint-Thomas. » — Une citation de Sylvie Coulombe, mairesse de Saint-Thomas-Didyme

La mairesse de Saint-Thomas-Didyme Sylvie Coulombe s'est donné corps et âme dans l'intégration des travailleurs marocains. Photo : Claude Desbiens

Sylvie Coulombe leur fait découvrir le territoire en véhicule tout-terrain, leur fait enfiler des raquettes en hiver, prête les cannes à pêche l’été. Ils sont toujours partants, toujours de bonne humeur, toujours prêts à aider , souligne-t-elle.

D’autres citoyens prennent le relais, grâce à un comité formé à leur arrivée. Ils offrent le transport, ils font découvrir leur coin de pays, aident avec la paperasse, magasinent des voitures ou des appartements avec eux.

Véronique Lévesque-Dufour en fait partie. Montréalaise, elle a choisi le nord du Lac-Saint-Jean pour y fonder sa famille. Elle a apprécié l’accueil qu’elle a reçu à Saint-Thomas et tente de redonner à sa manière.

Avec le comité d'accueil pour nouveaux arrivants, Fanny Caouette et Véronique Lévesque-Dufour s'assurent de créer un esprit de communauté à Saint-Thomas-Didyme. Photo : Claude Desbiens

Le comité de citoyens a aussi comme mission de garder le village vivant. Même si on est une petite municipalité, on est dynamiques. On essaie de s’impliquer et d’impliquer les gens, peu importe le projet , assure Fanny Caouette, coordonnatrice aux loisirs à la mairie.

« On dirait que ça a donné un petit regain à la municipalité. » — Une citation de Véronique Lévesque-Dufour, membre du comité d'accueil pour nouveaux arrivants

Après un an, Sylvie Coulombe se dit convaincue que l'enracinement des Marocains à Saint-Thomas-Didyme est réussi. Photo : Claude Desbiens

Saint-Thomas-Didyme était d’ailleurs finaliste au prix Ulrick-Chérubin de la Fédération québécoise des municipalités, un prix qui récompense les municipalités les plus accueillantes pour les nouveaux arrivants.

Même si la communauté a su relever le défi de l’intégration et de la rétention de l’immigration, la rareté de logements s’impose maintenant comme un obstacle de taille. Des démarches sont lancées par Sylvie Coulombe pour la construction de logements abordables pour pouvoir éventuellement accueillir d’autres nouveaux arrivants, qu’ils soient originaires du Québec ou d’ailleurs.

D’ici là, Jaouad, Nassim, Aimad et Rachid rentrent tous les jours au boulot, sourire aux lèvres et travaillent un peu plus chaque jour à construire un avenir stable chez eux, à Saint-Thomas-Didyme.