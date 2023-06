Baie-Comeau optimisera ses bâtiments municipaux au cours des prochains mois

Il s’agit d’un des projets mis de l’avant par le maire, Michel Debiens, lors de la dernière campagne électorale.

On veut se servir de nos locaux et arrêter de payer des locaux qui ne nous appartiennent pas, alors qu'on a de la place, si on fait bien les choses. On veut être plus efficace et sauver des coûts pour certains plateaux culturels et sportifs , souligne-t-il.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

Ce dernier indique que les citoyens de Baie-Comeau en profiteront.

La population peut s’en réjouir, car les objectifs de ces efforts sont d’améliorer notre fonctionnement et celui des organismes du milieu, de rentabiliser nos espaces et en fin de compte, de réduire le fardeau des contribuables , déclare-t-il.

La première phase

Le réaménagement des bureaux administratifs de la Ville s'échelonnera sur quelques mois.

Le service de la culture et des loisirs, situé au Pavillon Mance et au centre Henry-Leonard, déménagera dans l'église Saint-Georges, dont la Ville en a fait l'acquisition en novembre 2022.

Nous avons vu l’opportunité de rassembler le service de la culture et des loisirs dans ce bâtiment. Nous en profiterons pour aménager l’atelier de notre équipe de menuisiers à cet endroit. C’est une solution qui limitera l’investissement prévu initialement , explique par voie de communiqué le directeur général de la Ville, François Corriveau.

Pour sa part, le service des ressources humaines quittera l'hôtel de ville pour s’installer au Pavillon Mance.

François Corriveau indique que ce nouvel emplacement permettra d’assurer la confidentialité et l’accessibilité des opérations.

Le directeur général de la ville de Baie-Comeau, François Corriveau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Même si les employés occuperont une bonne partie du bâtiment, une portion demeurera libre pour d’autres usages à déterminer. Ce mouvement permettra de libérer des espaces à l’hôtel de ville , soutient-il.

D’ailleurs, les activités du service des communications et du tourisme se dérouleront désormais à l'hôtel de ville.

Le retour du personnel des communications était souhaitable pour restaurer la proximité avec la mairie et la direction générale. Ils occuperont les anciens bureaux du personnel des ressources humaines , affirme M. Corriveau.

Ainsi, quelques bureaux du Carrefour-Maritime deviendront disponibles pour les besoins de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau.

Michel Desbiens indique que le réaménagement des bureaux administratifs devrait d'abord commencer avec les services internes pour assurer une meilleure gestion pour la suite.

Ce dernier espère pouvoir annoncer une deuxième phase à l’automne 2023.

La prochaine étape sera le plus gros morceau. Et nos équipes y travaillent depuis plusieurs mois, soit un plan de match cohérent pour optimiser l’usage des plateaux sportifs et culturels que nous possédons, que nous gérons et que nous entretenons , affirme le maire de Baie-Comeau.