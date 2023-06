Les monteuses de ligne sont plus que les bienvenues à Hydro-Québec , lâche sans détour Geneviève Godbout, conseillère stratégique pour le dossier attrait et diversité. On peut le dire, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans les équipes de monteurs de ligne, on a une vingtaine de monteuses dans l'équipe.

Un chiffre qui démontre le défi auquel fait face la société d'État, qui s'est fixé comme objectif d'augmenter l'attraction de femmes. Celles-ci représentaient 28,7 % des équipes d'Hydro-Québec en 2022, dont la plupart occupent des postes en gestion. Un chiffre qui stagne depuis 2018.

Cependant, les monteurs de ligne représentent pour la majorité des Québécois le visage d'Hydro-Québec , particulièrement lors des intempéries sur le réseau de distribution. [C'est] pourquoi la diversité sur le terrain est importante , croit Geneviève Godbout.

Faible bassin de recrutement

Le premier problème provient d'abord du bassin de recrutement excessivement faible, croit Hydro-Québec. Très peu de femmes réussissent à obtenir leur diplôme des deux programmes de formations professionnelles offertes au Québec, dont un à Sainte-Anne-des-Monts et l'autre à Saint-Henri, près de Lévis.

Comme il n’y a pas beaucoup de femmes qui s'inscrivent et qui terminent le DEP en montage de ligne par conséquent, ça réduit notre bassin de recrutement , témoigne Geneviève Godbout.

Par la suite, les femmes diplômées ont le choix de faire le saut pour des entrepreneurs en électricité ou en câblodistribution.

Au Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN), sur la Rive-Sud de Québec, seulement deux femmes ont été admises au programme en 2022-2023 sur un total de 20 demandes. Depuis 2020, seulement cinq femmes ont été diplômées du programme sur 82 demandes.

Au Centre de services scolaires des Chic-Chocs, 21 femmes ont été diplômées depuis 10 ans sur un total de 25 admises. Trois sont en cours de formation. À l'inverse, plus de 1000 monteurs ont été diplômés depuis le lancement du programme, en 2013.

La proportion est assez faible. Chaque année, on a des demandes, mais les filles, quand on leur fait faire les tests d'admission [...], souvent, il y en a moins qui vont être admises , prévient Sonia Goupil, directrice du centre de formation en montage de ligne au CSSDN.

Tests éprouvants

Questionnés à savoir si les tests physiques étaient peut-être moins bien adaptés aux femmes, autant Hydro-Québec que le CSSDN privilégient pour l'instant le statu quo.

Il faut que ce soit égal parce que le métier de monteur de ligne, que tu sois un homme ou une femme, c'est le même travail. Tu vas avoir à monter des charges, à transporter du matériel. On n’a jamais diminué nos tests physiques à cause de ça, parce qu'on sait que sur le marché du travail tu vas travailler avec une équipe d'hommes et il faut que tu fasses la job , croit Sonia Goupil.

On n’a pas de discussions par rapport aux DEP, aux critères d'entrées des écoles. [...] Ce n'est pas à nous de dicter quoi faire aux écoles. Évidemment, on travaille en partenariat avec eux , répond de son côté Mme Godbout.

Adaptation

Au Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, 10 % des places aux tests physiques sont réservés aux femmes. On s'est rendu compte que de trop avantager les femmes qui ne sont pas prêtes physiquement à faire ce métier là, ce n'était pas les aider , témoigne Andréa Deroy, technicienne en éducation spécialisée au Centre de formation de La Haute-Gaspésie.

Elles étaient admises en formation, mais elles n'avaient pas les capacités pour faire les tâches qui étaient demandées , précise-t-elle.

C'est pourquoi un kinésiologue a été engagé pour adapter les tests en sachant que la capacité des hommes et des femmes est différente. Elles doivent lever et tirer les mêmes poids, mais certains exercices précis ont été modifiés.

Cette année, cinq femmes se sont présentées aux épreuves physiques sur environ 350 personnes. Elles ont toutes réussi leurs tests se réjouit Mélanie Gaudreault, directrice du Centre de formation de La Haute-Gaspésie.

Rappelons que d'autres corps de métiers ont aussi modifié certains critères pour favoriser la présence de femmes. Pour être admis dans un programme collégial en techniques policières par exemple, les objectifs des tests physiques diffèrent entre les hommes et les femmes.

La société d'État Hydro-Manitoba offre un programme de préparation de 6 mois uniquement pour préparer les femmes qui aspirent à devenir techniciennes au montage de lignes électriques. Les stagiaires y sont même rémunérées.

Monde d'hommes

La surreprésentation des hommes chez les monteurs de ligne peut également nuire au recrutement des femmes, croit Sonia Goupil du CSSDN .

« C'est sûr que c'est un monde d'hommes. On a cette génération-là de monteurs hommes. La fille, [diplômée], elle va travailler, mais elle va rejoindre une équipe probablement exclusivement composée d'hommes. » — Une citation de Sonia Goupil, directrice du centre de formation en montage de ligne au CSSDN

Des préjugés demeurent sur le terrain. Ce qu'on entend parler souvent, c'est que ce n'est pas toujours facile. Des fois, on se bute à des mentalités que ce n'est pas un métier pour les femmes, que c'est fait pour les hommes , témoigne Mme Goupil.

Elle prend exemple sur les dispositions sanitaires sur le terrain, qui, parfois, ne sont pas adaptées. Si la femme s'en va travailler sur les pilons dans le nord, dans le bois, toutes les installations sanitaires ne sont pas toujours faites pour les femmes. Les hommes vont aller faire leur besoin dans le bois, mais la femme a peut-être besoin de plus d'intimité.

Hydro-Québec dans les écoles

Mais comment augmenter le recrutement des femmes dans les programmes de formation ? Depuis un an, Hydro-Québec a mis en place une tournée des écoles secondaires afin de démocratiser le métier.

On s'est promené autant dans la grande région de Montréal. On est allé en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, pour faire la promotion de nos métiers. À chaque fois qu'on allait dans les écoles , soit dans les écoles, soit dans les journées carrières, il y avait toujours une personne de terrain qui venait expliquer son quotidien , précise Geneviève Godbout.

Hydro-Québec a également mis en place un programme d'aider financière. Il s'agit d'une bourse de 7000 $ qui permet de payer les frais de déménagement, de logement, l'achat d'un permis de conduire de classe 3. Ça s'adressait à tout le monde, mais on a donné la priorité aux gens de la minorité, dont les femmes , précise Mme Godbout.

De son côté, le Centre de formation de La Haute-Gaspésie a mis sur pied la Virée des filles .

On prend un autobus scolaire et on va chercher des filles intéressées, une quinzaine de filles en Haute-Gaspésie , illustre Andréa Deroy. On les amène ici toute la journée et elles peuvent explorer les trois programmes traditionnellement masculins, dont le montage de ligne .

Des femmes monteuses de ligne viennent aussi leur parler de leur expérience sur le marché du travail.

Mettre en avant les femmes

Lorsqu'on entre au Centre de formation en montage de ligne à Saint-Henri, on peut y apercevoir une photo d'un couple de monteurs de ligne composé d'un homme et une femme. Ces deux personnes-là travaillent chez Hydro-Québec et ces gens qui ont fait leurs cours ici. Quand on rentre dans le centre, c'est ça qu'on publicise. C'est possible! , souligne Manon Goupil.

Le CSSDN et le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie ont également mis sur pied des vidéos promotionnelles où une monteuse de ligne parle de son parcours. Quand on met les femmes à l'avant-plan [...], des exemples comme ça, ça peut être significatif pour des jeunes filles , croit Manon Goupil.

Les employeurs aussi doivent démontrer de l’ouverture et se montrer prêts à engager des femmes et cesser de caractériser le métier comme en étant un métier d’hommes d'après Sandra Goupil.

Il s’agirait, selon elle, de valoriser les aptitudes techniques davantage et non seulement les aptitudes physiques. Des fois, les femmes vont être plus minutieuses pour terminer un travail. L'aspect technique, la femme, des fois, elle va l'avoir souvent plus que le physique. Ça peut compenser , croit Sandra Goupil.