Les femmes de Pincher Creek doivent accoucher à plus de 100 kilomètres de chez elles

Accoucher à plus de 100 kilomètres de chez elles est maintenant la nouvelle norme pour les femmes enceintes de Pincher Creek, une communauté de près de 4000 habitants située à 200 kilomètres au sud de Calgary. Le manque de médecins spécialisés les force à se rendre à Lethbridge.

La maternité rurale est en danger, tant en Alberta que dans tout le pays , affirme le Dr Jared Van Bussel, l'un des quatre médecins de famille qui fournit des soins de maternité à Pincher Creek.

Depuis des années, il est le seul médecin de la municipalité à avoir été formé pour pratiquer des césariennes, le forçant à être de garde 24 heures sur 24, sauf lorsqu’il est en vacances.

Au cours des deux dernières années, chaque fois qu'une femme venait pour accoucher, il se disait : ouf, je ne pense pas que nous ayons le personnel nécessaire pour cela aujourd'hui , raconte-t-il.

« Il y avait beaucoup de crainte et d'inquiétude à l'idée de ne pas avoir le personnel dont nous avions besoin. » — Une citation de Dr Jared Van Bussel

En janvier, le docteur Van Bussel a écrit une lettre ouverte signalant que la situation n'était plus tenable, et qu'en tant que seul chirurgien sur place, il ne pourrait plus assurer les accouchements après le 31 mai.

Faute de trouver une solution, les médecins ont cessé d'assurer les accouchements quotidiens à l’hôpital local à la fin du mois de mai. Les femmes enceintes sont confiées à des médecins de Lethbridge, à plus de 100 kilomètres à l'ouest de la municipalité, pour les dernières semaines de leur grossesse.

Des accouchements demandant des soins urgents sont encore pratiqués à l'hôpital local.

Accoucher à 100 kilomètres de chez elle

Catherine Calling Last fait partie de celles qui ont dû accoucher à l'hôpital régional Chinook de Lethbridge. Elle a accouché par césarienne au début du mois.

Elle et son bébé sont en bonne santé et de retour à la maison, mais Catherine Calling Last s’inquiète pour toutes les mères de Pincher Creek. Elle espère que leur accouchement se déroulera aussi bien.

Nous devons trouver une solution à ce problème, car le transport sur les routes en hiver n'est pas une bonne option , indique le docteur Van Bussel, soulignant que le transport en ambulance peut prendre jusqu’à une heure et demie.

Selon lui, recruter un autre chirurgien, qui peut faire des césariennes, constitue une étape essentielle.

Cinq accouchements par mois

Services de santé Alberta (AHS) compte cinq accouchements en moyenne par mois à Pincher Creek, dont une césarienne.

Kerry Williamson, porte-parole pour AHS , affirme, dans un courriel, que l’agence n’a pas réduit le personnel et les ressources. Il ajoute que le transfert de femmes enceintes en région rurale est pratique courante.

Selon lui, le recrutement est particulièrement un défi dans les zones rurales et AHS s’efforce de soutenir ces efforts à Pincher Creek.

Kerry Williamson ajoute qu’ AHS travaille avec les médecins locaux pour comprendre leurs décisions en matière de pratique et leurs intentions en ce qui concerne la prestation de soins obstétriques, y compris les services prénataux et d'accouchement .

Dans un communiqué, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Alberta (AAN) a demandé la reprise des services d’accouchement à Pincher Creek, suggérant qu’ AHS mette en place un plan d’urgence.

Avec les informations de Jennifer Lee