Cette découverte d’aérophones fabriqués il y a plus de 12 000 ans est rarissime : ce sont les premiers instruments sonores découverts au Proche-Orient , expliquent les chercheurs dans un communiqué publié par le Centre national de la recherche scientifique de France (CNRS).

Quelques exemples de l'existence d'instruments sonores au Paléolithique supérieur ont été décrits, mais surtout dans les cultures européennes.

Eynan-Mallaha, qui se trouve dans la vallée de la Houla, est passé au peigne fin par les archéologues depuis 1955. À l’époque, le site bordait le lac Houleh qui a depuis été drainé pour permettre la culture. De nos jours, la vallée est située à 25 kilomètres de la mer de Galilée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La civilisation natoufienne peuplait le Levant. Photo : Wikipédia

Repères La civilisation natoufienne a prospéré dans cette région pendant 3000 ans, entre 13 000 et 9700 ans avant notre ère.

Les Natoufiens ont aussi occupé tout le Levant semi-aride, de la Syrie du Nord au delta du Nil.

On leur doit la construction des premiers villages préagricoles.

Ils chassaient de petits herbivores (surtout des gazelles), cueillaient des céréales sauvages et pêchaient le poisson.

Les populations natoufiennes semblent être les premières à avoir domestiqué le chien, dont on a retrouvé les ossements enterrés aux côtés d’humains.

De nomade à sédentaire

Le site de Eynan-Mallaha possède donc une importance capitale pour révéler les pratiques et les habitudes d’une culture charnière entre les modes de vie nomade et sédentaire , notent les auteurs de ces travaux parus dans la revue Scientific Reports.

Cette civilisation marque ainsi la transition entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et les sociétés agricoles à part entière du Néolithique.

Ce changement est associé à une complexité sociale croissante qui se reflète dans divers aspects de leur culture matérielle [par exemple, l’apparition de cimetières, de manifestations artistiques et de structures durables construites en pierre] , ajoutent les chercheurs.

Des os et des sons

Les fouilles ont permis de récolter 1112 ossements d'oiseaux. Les aérophones ont été fabriqués à partir d’os de sarcelles d'hiver (Anas crecca) et de foulques macroules (Fulica atra).

Une foulque macroule (Fulica atra). Photo : iStock

Ces flûtes d’un autre temps sont toutes constituées d'os longs d'ailes (un humérus, cinq cubitus, un radius) qui ont été perforés une à quatre fois pour former des trous où il est possible de placer les doigts. Six des instruments sont incomplets, mais l’un d’eux est parfaitement conservé. Il est l'un des rares instruments sonores préhistoriques qui nous soient parvenus dans un état complet , affirment les chercheurs.

Un aérophone complet fabriqué il y a plus de 12 000 ans. Photo : CNRS

Grâce à des analyses technologiques et acoustiques, les archéologues pensent que ces objets ont été fabriqués intentionnellement pour produire une gamme de sons similaires aux cris des rapaces tels que l'épervier d’Europe et le faucon crécerelle.

Les flûtes ont peut-être été fabriquées intentionnellement pour produire une gamme de sons similaires aux cris de rapaces comme le faucon crécerelle. (Photo d'archives) Photo : iStock

Ils auraient également pu servir pour communiquer, attirer des proies et même pour créer de la musique.

Selon les chercheurs, le choix des os utilisés pour la confection n’est pas laissé au hasard puisque des ossements d’oiseaux plus gros (à partir desquels des sons plus graves auraient pu être produits) ont été trouvés sur le site, mais ils n’avaient pas été travaillés.

Les Natoufiens auraient donc délibérément sélectionné des os plus petits, pour obtenir des sons plus aigus imitant ceux des rapaces.

Un travail spécialisé

Les sept aérophones découverts au Levant sont caractérisés par une technique de fabrication unique. Les archéologues pensent qu’en raison de la discrétion des traces techniques sur les ossements, ils pourraient en trouver d’autres, similaires, cachés dans les collections.