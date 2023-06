Plus de 7 % des propriétés de Charlottetown détenues par des non-résidents de l’Î.-P-.É.

Dans cette zone qui comprend la région métropolitaine, les municipalités au sud-est de la capitale jusqu’à Kingston, ainsi que les communautés allant de Sauvage Harbord à Rustico Nord sur la côte nord, près de la moitié de ces résidences et terrains (3,5 %) appartiennent à des gens qui ne résident pas au Canada.

Ce qui met Charlottetown au deuxième rang national, juste derrière Vancouver qui en compte 4,3 %.

L’autre partie (3,8 %) est possédée par des résidents qui vivent dans d'autres provinces canadiennes.

Le marché des logements locatifs « doit être bien réglementé »

Pour Ricardo Trajan, chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives, ce phénomène a des conséquences évidentes.

« Ce sont des effets sur les gens qui essayent de s'acheter une maison, car ça veut dire que de plus en plus ils sont en compétition avec des gens d'ailleurs. » — Une citation de Ricardo Trajan, chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives

Ricardo Tranjan est chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives.

Ces chiffres sont aussi de mauvaise augure pour les locataires qui peuvent s’attendre à des loyers plus élevés.

Ça veut dire que de plus en plus des propriétaires sont des sociétés d'investissement qui sont basées ailleurs et qui vont chercher du profit et qui sont plus agressives , indique-t-il.

Le chercheur explique que des investisseurs immobiliers acquièrent des résidences dans des lieux touristiques, comme l’île, pour en tirer profit à travers des plateformes de location à court terme.

C'est un défi pour toutes les villes un peu partout dans le monde. Ce marché [des locations à court terme] doit être bien réglementé, tout comme les transactions , explique-t-il. Le chercheur assure que le marché ne se régule pas seul.

S'il n'y a que le règlement, en général ça ne fonctionne pas , poursuit Ricardo Tranjan qui estime que ;a mise en place d'amendes pour les contrevenants est essentielle pour assurer que les règles soient respectée.

À Charlottetown, où la ville a voté en février 2022 la mise en place d'une règlementation concernant les logements locatifs à court terme, les sanctions vis-à-vis des propriétaires qui ne respecteraient pas la loi viennent d'être reporté une seconde fois. Les contrevenants ne seront pas sanctionnés avant le mois de novembre.

Les résidents saisonniers

Questionné sur ces chiffres, le ministère du Logement et des Terres a déclaré que ces données de Statistique Canada incluent aussi une grande partie de la côte nord de l’île.

Cette région comprend de nombreuses propriétés saisonnières appartenant à des non-résidents de l’île , peut-on lire.

La province a aussi rappelé que l'interdiction fédérale d’achat de propriétés par des non-résidents du Canada est en vigueur depuis janvier dernier.

