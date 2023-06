Un nouveau festival d’humour à Trois-Rivières

Une brochette d’humoristes foulera la scène de l’Amphithéâtre Cogeco lors de deux galas d'humour présentés les 1er et 2 septembre. On veut décidément rejoindre une clientèle plus jeune puisque l’animation a été confiée à Pierre-Yves Roy Desmarais et Mehdi Bousaidan. Ils seront accompagnés par Arnaud Soly, Korine Côté, Adib Alkhalidey, André-Philippe Gagnon, Louis-José Houde et Neev.

L’événement organisé conjointement par Culture Trois-Rivières, la Corporation des événements de Trois-Rivières et l’agence de spectacles La Tribu proposera trois jours ou l’humour sous toutes ses formes sera célébré. Il y a aura des spectacles de stand-up, d’improvisation, de drag queens, du théâtre, des podcasts et même un gala de lutte sur la scène de la Salle J.Antonio-Thompson. Un gala dont fera partie l’humoriste Jo Cormier, originaire de la région.

La directrice générale de Culture Trois-Rivières Nancy Kukovica promet un festival différent de ce qui se fait ailleurs dans la province. On avait le goût de renouveler la formule. C’est la variété qu’on voulait offrir qui sera différente .

Aux dires du directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Thomas Grégoire, la ville était mûre pour un festival d’humour d’envergure. Surtout que la réputation de Trois-Rivières en matière de spectacles et festivals n’est plus à faire.

« D’inscrire un festival d’humour dans le paysage événementiel de Trois-Rivières, nous avions besoin de ça. » — Une citation de Thomas Grégoire, directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières.

Celui qui tient les reines de l’Amphithéâtre Cogeco et du Festivoix souhaite un événement accessible, rassembleur et inclusif pour les Trifluviens. Il promet d’ailleurs un volet gratuit dans la programmation. On peut s’imaginer que la communauté va embarquer avec nous. On a une vision pour la suite. On veut de l’accessibilité et de la diversité. On ne se met aucune barrière.

Monsieur Grégoire espère accueillir entre 25 et 30 000 visiteurs pour la première édition. L’événement est rendu possible grâce à une subvention du gouvernement provincial.

Les billets sont maintenant en vente.