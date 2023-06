Duran Duran au Centre Bell le 20 septembre

Plusieurs artistes accompagnent Duran Duran pour cette tournée qui s’amorce jeudi soir à Atlanta, dont le guitariste Nile Rodgers et son groupe Chic, qui seront d’ailleurs présents au concert de Toronto avec la formation londonienne Bastille. On ne sait pas pour l’instant qui accompagnera Duran Duran à Montréal.

Le groupe formé en 1978 a lancé son 15e album Future Past en 2021 et est au cœur d’un docu-concert qui sera diffusé dès le 21 juin sur Paramount+, A Hollywood High.

Le film réalisé par Gavin Elder, Vincent Adam Paul et George Scott raconte la relation privilégiée entre Duran Duran et Los Angeles et l'ascension du groupe par l’entremise d’entrevues exclusives, de vidéos en coulisses et d’images d’archives inédites.

Les billets pour le concert de Duran Duran à Montréal seront mis en vente le jeudi 22 juin à 10 h.