En pleine crise du logement, l’industrie de la construction est au point mort

On vient de connaître le pire mois de mai en plus de 25 ans , lâche son directeur économique, Paul Cardinal, en entrevue au téléphone. Le bulletin de l'habitation de l' APCHQ montre que les mises en chantier sont en chute libre partout au Québec. C'est une baisse de 62 % pour l'ensemble de la province, le mois dernier, par rapport à mai 2022.

À Montréal seulement, cette chute atteint 73 %. À peine 800 chantiers ont été lancés en mai sur l'île alors qu'à pareille date en 2022, on en dénombrait tout près de 3000.

Mais la métropole est loin d'être seule. Toutes les régions métropolitaines de la province ont connu un mois de mai désolant , selon l' APCHQ .

Les causes de ce ralentissement évoquées par M. Cardinal sont les suspects habituels : la hausse des taux d'intérêt, l'explosion du coût des matériaux et la pénurie de main-d'œuvre sur les chantiers. Une litanie, toute comptable qu'elle soit, qui a des impacts concrets dans les rues des villes, au moment où, dans toutes les régions du Québec, les locataires s'arrachent les derniers logements abordables disponibles.

« Le promoteur qui avait planifié son projet, si le coût de financement explose, il a deux possibilités : soit il augmente les loyers, soit il garde le projet dans ses cartons et il attend que les taux [d'intérêt] se normalisent, pour que le projet redevienne rentable. » — Une citation de Paul Cardinal, directeur économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec

Or, Paul Cardinal l'admet, le marché n'est pas capable de prendre des loyers plus chers en ce moment .

Montréal se dit prête pour le 1er juillet

Pendant ce temps, les municipalités échafaudent leur plan pour venir en aide à ceux qui n'arriveront pas à se trouver un logement à temps pour le 1er juillet.

Une ritournelle que les employés du service de référence de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) commencent à bien connaître. On accompagne les ménages mal logés ou dans le besoin depuis 14 ans, mais je vous dirais que les quatre dernières années ont été particulièrement intenses , a dit Vincent Brossard, directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments au loyer à l' OMHM , lors d'un point de presse jeudi.

M. Brossard était accompagné du responsable de l’habitation et de la stratégie immobilière au comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, et du maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais. Ils ont présenté ensemble la stratégie de Montréal pour aider les locataires dans le besoin.

« Ceux qui n'ont pas de logement, n'attendez pas d'être collés au 1er juillet. On peut vous aider. » — Une citation de Benoit Dorais, responsable de l’habitation et de la stratégie immobilière au comité exécutif de la Ville de Montréal

Est-ce qu'on est prêts? La réponse, c'est oui , a lancé Benoit Dorais. Il a enjoint tous ceux qui vivent de l'angoisse à l'approche du 1er juillet à composer le 311. Il y a un paquet de gens qui vont être là pour vous, et qui vont vous diriger vers les bonnes ressources.

Le filet mis en place par la Ville et par l' OMHM a été testé et éprouvé. Chaque année, des ménages sont pris en charge, logés temporairement à l'hôtel, leurs biens déménagés et entreposés, le temps de se trouver un nouveau toit. Des agents de l' OMHM les aident dans la recherche d'un logement décent et abordable.

La plupart de ces logements sont rendus abordables grâce au programme de supplément au loyer, qui permet à des ménages de payer seulement 25 % de leur revenu pour se loger, le reste étant absorbé par le gouvernement.

Benoit Dorais et Vincent Brossard lors d'une mêlée de presse afin de répondre aux questions portant sur l'Opération 1er juillet, en juin 2022. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon Vincent Brossard, l' OMHM est parvenu à sécuriser une trentaine d'appartements du secteur privé dont les propriétaires ont accepté de participer au programme de supplément au loyer. J'en profite pour faire un appel aux propriétaires privés, a dit M. Brossard. Si vous avez des logements vacants, tout type de logements, on cherche toujours à en conventionner, et éventuellement à en faire bénéficier des ménages qui en ont besoin.

Il faut construire, construire, construire

On doit s'attaquer de façon durable à la crise du 1er juillet, qui revient, qui s'amplifie, et qui emporte de plus en plus de gens dans son sillage , a lancé Benoit Dorais. Pour lui, la solution passe par la préservation des logements abordables existants, mais également par les mises en chantiers. Il faut construire, construire, construire , a-t-il répété.

Or, les chiffres présentés par l' APCHQ n'ont rien d'encourageant à cet égard. On ne s'en va vraiment pas dans la bonne direction , admet Paul Cardinal. Ça fait neuf mois consécutifs [que les constructions] sont en baisse.

Au moment où on se parle, il faudrait construire 100 000 logements par année pour répondre à la demande , avance M. Cardinal, qui cite des chiffres de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

D'ici 2030, ce sont 620 000 logements qui pourraient manquer , ajoute-t-il. Selon le bulletin de l' APCHQ , en mai dernier, il ne s'est construit que 2125 habitations sur l'ensemble du territoire québécois.

Les solutions avancées sont nombreuses, mais peu sont éprouvées. Ce qu'on pourrait déployer rapidement, avance M. Brossard, c'est le remboursement des taxes sur la construction d'habitations neuves. Plus encore, il propose de bonifier les remboursements de taxe, ou même de l'éliminer lorsqu'on construit des logements sociaux ou abordables .