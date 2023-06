Le Manitoba bonifie l’accès aux soins de santé mentale au rural

Pour ce faire, la province annonce la fusion et l'expansion de deux programmes qui misent sur le virtuel.

Il s'agit de la télépsychiatrie d'urgence et d'une unité virtuelle pour la stabilisation de crise, qui avaient été lancées en 2021.

Ils étaient jusqu'à tout récemment des projets pilotes, fait savoir le gouvernement dans un communiqué de presse, jeudi.

Nous investissons dans une initiative novatrice qui permet à ces personnes d'avoir un accès rapide à la stabilisation en cas de crise et aux soins psychiatriques sans quitter leur communauté et leur réseau de soutien , a indiqué la ministre de la Santé mentale et du Mieux-être Janice Morley-Lecompte.

La province indique qu'au 31 mai 2023, l'unité virtuelle de stabilisation des crises a desservi une clientèle de plus de 1000 personnes. Le service de télépsychiatrie d'urgence a reçu 549 appels de service, fournissant des soins virtuels qui ont permis d'éviter 138 admissions à l'hôpital.

Au début du mois, la ministre Morley-Lecompte annonçait la somme de 414 000 $ pour pérénniser le programme Alternative Response To Citizens in Crisis (Nouvelles solutions pour les personnes en crise).

Ce programme allie des professionnels de la santé mentale à des policiers en civil. Ensemble, ils interviennent dans des situations de crise en santé mentale non criminelles et non urgentes. Ainsi, des transports à l'hôpital sont évités grâce aux interventions des membres du programme Alternative Response To Citizens in Crisis.