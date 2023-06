Jean-Philippe Raîche est le nouveau président de l’AAAPNB

Après 12 ans au sein de l’Association acadienne des artistes profesionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), dont 10 ans à la présidence, Philippe Beaulieu annonce qu’il tire sa révérence. Le poète et traducteur Jean-Philippe Raîche prend la relève.

Le nouveau président a tenu à remercier l’implication de son prédécesseur lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Bouctouche la fin de semaine dernière.

Sans le dévouement exemplaire de Philippe Beaulieu, nous n’en serions pas là. Son legs est aussi remarquable que durable.

Vers une loi sur le statut de l’artiste

Jean-Philippe Raîche a travaillé dans les domaines associatif, diplomatique et politique, en Acadie et à l’étranger.

Il veut apporter ses connaissances et son expérience à l’un des grands enjeux de l’ AAAPNB , soit la création d’une loi sur le statut de l’artiste.

Quand on dit à quelqu’un qu’on est artiste, on se fait dire, trouve-toi une job. De là l’importance d’avoir un statut de l’artiste qui nous reconnaisse, qui nous donne un statut juridique et qui nous permet d’avoir des conditions de travail décentes , explique-t-il.

Selon Jean-Philippe Raîche, le dossier en est à la dernière étape du parcours. L’objectif est que cette loi soit adoptée et mise en place d’ici deux ans.

« On est en train de créer les outils qui vont nous permettre d’améliorer les conditions de travail des artistes. Parce qu’être un ou une artiste, c'est un travail, c’est de la grosse job. » — Une citation de Jean-Philippe Raîche, président de l'AAAPNB

Le président souligne que des juridictions comme le Québec, la France et la Belgique se sont dotées de lois similaires et que celles-ci ont grandement contribué à la production et à la distribution de la culture.

C’est un travail de longue haleine de faire reconnaître la place des artistes dans la société, mais c’est ce qu’on est en train de faire. [....] Ça fait une dizaine d’années qu’on y travaille activement et là on y arrive, c'est la dernière bataille! , assure le nouveau président.

Outre ce projet de loi, Jean-Philippe Raîche compte aussi faire avancer les dossiers de l’aménagement culturel au sein des nouvelles municipalités et la question du financement des arts et de la culture, avec la directrice générale de l’ AAAPNB , Carmen Gibbs, et son équipe.

Avec les renseignements de Jérémie Tessier-Vigneault