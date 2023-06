Fort-Prével : tout près d’une entente avec le Groupe JGS

En février dernier, le promoteur privé avait fait une proposition de partenariat au comité stratégique Relance Fort-Prével, l’ OBNL qui gère le site depuis 2016, dans le but d’investir dans la revitalisation de ses infrastructures.

Depuis cette proposition, de nombreuses rencontres de négociations ont eu lieu entre les deux parties. Elles pourraient mener d’ici les trois prochaines semaines à une entente de principe.

Les rencontres ont fait évoluer la compréhension commune, les attentes ainsi que les objectifs. On a confié à nos conseillers juridiques de rédiger une telle entente et je pense, à la satisfaction des parties, qu'on devrait être à même de parvenir à une entente prochainement , fait valoir le gestionnaire des actifs pour le Groupe JGS dans l’Est-du-Québec, Jean-François Fortin.

« On vise toujours une acquisition avec un projet de partenariat. » — Une citation de Jean-François Fortin, gestionnaire des actifs pour le Groupe JGS dans l’Est-du-Québec

Jean-François Fortin est également maire de Sainte-Flavie, ancien député bloquiste et cofondateur de la microbrasserie Le Ketch. (Photo d'archives) Photo : Jean-Pierre Perouma

Depuis la fin du mois de février, on a travaillé avec le groupe JGS pour voir quelles étaient les possibilités et essayer de voir de quelle façon on pouvait tous ensemble avoir les conditions et les garanties nécessaires pour faire une éventuelle transaction , ajoute Gilles Pelletier, porte-parole du comité stratégique de Relance Fort-Prével.

Cette entente de principe est toutefois conditionnelle à l’approbation des membres du conseil d’administration du comité de relance.

Une assemblée d’information s’est tenue dimanche pour leur présenter une version préliminaire de cette entente.

Au moins 90 % des membres se sont dits en accord avec le scénario présenté, selon M. Pelletier.

L’engagement qu’on a pris auprès des membres, c’est de dire qu’on revient dans trois semaines avec une entente de principe et sur cette base-là, il y aura un vote qui fera en sorte de nous dire que ça passe ou que ça ne passe pas , précise Gilles Pelletier.

« Si ça passe, à ce moment-là, il y aura une transaction. » — Une citation de Gilles Pelletier, porte-parole du comité stratégique de Relance Fort-Prével

Gilles Pelletier est porte-parole de Relance Fort-Prével. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

La nature et les détails de cette entente de principe se préciseront dans les prochaines semaines.

Est-ce que c’est une offre d’achat ou bien une offre d’investissements? C’est entre les mains des conseillers juridiques justement pour s’assurer d’avoir les bons termes et que ce soit sans équivoque, mais cette entente de principe nous mènera à une transaction de type x, y ou z , ajoute M. Pelletier.

Ailleurs dans l’Est-du-Québec, le Groupe JGS a récemment fait l’acquisition du motel Gaspésiana à Sainte-Flavie, du golf Boule rock à Métis-sur-Mer et de l’hôtel Aquamer Thalasso-Spa à Carleton-sur-Mer.