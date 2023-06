L’arrivée de deux nouveaux médecins à Hearst allégera le besoin

Durant les dernières années et les derniers mois, Hearst a été durement touchée par des départs à la retraite de médecins et autres départs.

La coordonnatrice du recrutement des professionnels de la santé de l’Hôpital Notre-Dame, Mélanie Goulet, indique maintenant que la Dre Hannah Shaheen va établir sa pratique à l’automne. Originaire de Burlington, elle a pratiqué la médecine dans diverses communautés du Nord-Ouest de l’Ontario.

Pour sa part, une diplômée en médecine originaire de Hearst, Shyanne Fournier, doit ouvrir son bureau au début de l’année 2024. Elle terminera sous peu ses études à l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario ( ÉMNO ) et complète sa résidence médicale à Hearst.

Mélanie Goulet est la coordonnatrice du recrutement des professionnels de la santé pour l'Hôpital Notre-Dame de Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Mme Goulet souligne que des discussions avec Dre Shaheen et son conjoint ont eu lieu depuis le mois de décembre, après qu’ils aient eux-mêmes approché la communauté.

Elle est venue visiter deux fois notre belle communauté. On a vraiment fait la grande séduction , affirme-t-elle, en soulignant qu’il s’agit d’un effort communautaire qui a impliqué plusieurs personnes.

Mme Goulet souligne l’intérêt du couple pour des activités de plein air comme la motoneige et simplement la petite taille de la communauté.

« On a été un peu chanceux, mais les efforts ont quand même été mis pour assurer qu’elle avait une belle expérience, qu’elle a vraiment vu quelle sorte de vie elle pourrait avoir à Hearst côté professionnel et personnel. » — Une citation de Mélanie Goulet, coordonnatrice du recrutement pour l’Hôpital Notre-Dame de Hearst

La Ville de Hearst et l’Hôpital Notre-Dame de Hearst ont récemment conclu une entente avec Dre Shaheen pour des incitatifs financiers en échange d’un engagement pour un certain nombre d’années.

Une entente a aussi été conclue avec Shyanne Fournier dans le passé.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, se dit très heureux des efforts de promotion de la communauté et de la récente confirmation de Dre Shaheen.

Un docteur de plus, c’est beaucoup. Si on va en chercher un par année, c’est déjà ça , affirme le maire en soulignant la forte compétition dans la province et ailleurs.

Les défis demeurent

Avec le départ prochain du Dr Richard Claveau, Mme Goulet estime qu’il y a plus de 4 000 patients sans médecin de famille dans la région de Hearst.

Une fois que Dre Shaheen et Dre Fournier vont rejoindre l’équipe, on va retourner à six (médecins). On espère bâtir sur ça. Juste des médecins de famille, on pourrait en avoir quatre autres , affirme Mme Goulet.

L’hôpital tente aussi de recruter un chirurgien.

Pour l’instant, l’Hôpital Notre-Dame compte sur des cliniques de médecins visiteurs pour combler les besoins, en partie. Sinon, les patients doivent se présenter à l’urgence.

De l’espoir

Mme Goulet affirme qu’elle a de l’espoir pour recruter de nouveaux médecins.

Elle souligne que de nouveaux diplômés de l’ ÉMNO ont démontré de l’intérêt à venir voir la communauté.

On espère que, dans la prochaine année, on voit d’autres succès, côté recrutement , dit-elle, en précisant qu'on travaille aussi sur des aspects favorisant la rétention de médecins.

Dans un communiqué, le directeur général de l’Équipe de santé familiale Nord-Aski, Jacques Doucet, indique que les résidents de Hearst devront s’inscrire en ligne à Accès Soins Ontario pour être sélectionnés comme patients par la Dre Shaheen et la Dre Fournier.