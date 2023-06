Un nouveau baccalauréat en sciences infirmières au Collège Boréal

Le ministère des Collèges et Universités annonce que le Collège Boréal offrira un tout nouveau programme de baccalauréat autonome d’une durée de quatre ans, en français. Au sein du communiqué, il est précisé que ce programme sera offert sur les campus de Sudbury et de Toronto.

Cette nouvelle proposition vise principalement à donner aux étudiants francophones l’occasion de suivre ces formations non seulement dans leur langue maternelle, mais aussi près de chez eux, y est-il précisé.

Par ailleurs, le gouvernement octroie jusqu’à 630 000 $ au Collège Boréal afin de financer 70 places supplémentaires en soins infirmiers auxiliaires dans l’établissement postsecondaire pour l’année à venir.

Grâce à ces mesures, le gouvernement souhaite ainsi combler la pénurie de main-d'œuvre qui frappe l’Ontario et réduire les obstacles à l’éducation de langue française à Sudbury et Toronto , souligne Jill Dunlop, ministre des Collèges et des Universités.

Le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, est très heureux de cette annonce. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Logique

Une annonce qui réjouit Daniel Giroux, président du Collège Boréal. Il qualifie de logique cette étape dans l’élargissement d’une offre de programmes postsecondaires en français .

Les collèges et les universités de l’Ontario peuvent proposer de tels baccalauréats sans être associés à une université depuis 2020, apprend-on au sein du communiqué. Le ministère a approuvé 17 de ces programmes en juin 2023.

Toronto et Sudbury accueilleront chacun une cohorte de 16 étudiants à compter de septembre 2024.