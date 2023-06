L’Ontario va prolonger le service GO dans la région de Durham

Le premier ministre Doug Ford indique que son gouvernement a accordé un contrat de planification à Bowmanville Construction Partners pour prolonger la ligne Lakeshore Est sur près de 20 kilomètres à l'est jusqu’à la ville de Bowmanville, en Ontario.

Une fois achevé, le prolongement de la ligne de Bowmanville réduira de 15 minutes le temps de trajet moyen entre Bowmanville et la gare Union , affirme le gouvernement.

Il ajoute qu’avec près de 17 000 trajets quotidiens et 4,9 millions d’embarquements annuels prévus d’ici 2041, le prolongement de la ligne de Bowmanville permettra à un plus grand nombre de personnes d’accéder à des emplois et de se déplacer plus facilement.

Selon le premier ministre, ce prolongement du train GO sera un énorme coup de pouce pour les gens et les entreprises de la région de Durham et il offrira aux gens plus d'options de transport en commun et plus de commodité, réduisant les temps de trajet et permettant aux gens de passer moins de temps dans la circulation parechoc à parechoc et plus de temps à la maison avec leur famille, leurs amis .

Le prolongement de la ligne de Bowmanville fait partie du programme d’expansion du réseau GO sur la ligne Lakeshore Est, qui offrira un service toutes les 15 minutes durant la journée dans les deux directions, entre les gares GO d’Oshawa et Union, ainsi qu’un service toutes les 30 minutes aux heures de pointe, en semaine, entre Bowmanville et la gare Union, selon la province.

Elle estime que, d’ici 2041, 19 000 personnes habiteront dans un rayon de 800 mètres d’une gare située le long de cette ligne prolongée, et qu’il y aura dans ce périmètre environ 10 400 emplois.

Le gouvernement souligne qu'il engage un total de 730 millions $ pour l'ensemble du projet d'expansion.