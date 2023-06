Le temps généralement gris et pluvieux ce printemps dans les provinces de l’Atlantique alimente bien des conversations, mais l’été pourrait être plus sec que la normale en fin de compte, selon Environnement Canada.

La région a eu moins de pluie que la normale en mai. Puis, un système météorologique qui s'est produit au début de juin cause le temps maussade qui se poursuit cette semaine, explique le météorologue Jim Prime, d’Environnement Canada.

Il y a eu un système qui a eu beaucoup de précipitations pour les quatre provinces de l’Atlantique , souligne-t-il.

Les provinces atlantiques ont reçues beaucoup de pluie ce printemps. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Il faut s’attendre à ce que le temps gris et pluvieux se poursuive en fin de semaine, selon M. Prime.

Pour cet été, toutefois, les conditions météorologiques s’annoncent différentes.

Selon nos modèles à long terme, la prévision pour les températures est près de la normale pour l’été, mais pour les précipitations c’est moins que la normale pour la plupart des régions et pour le pays en général , estime Jim Prime.

Le météorologue relativise cette prévision de temps plus sec en disant que ce ne sera peut-être qu’un ou deux millimètres de pluie de moins que la normale. Il faudra voir à la fin de la saison. Maintenant, ce sont des estimations.

Rappelons que la région a quand même eu quelques journées de temps chaud et ensoleillé ces dernières semaines. Des nouveaux records de chaleur ont été établis.

Possibles difficultés à venir en agriculture

Le temps pluvieux risque de retarder les travaux de certains agriculteurs, selon Joël Lamarche, président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, copropriétaire d’une ferme à Saint-Quentin.

Présentement, ce n’est pas encore un problème en tant que tel pour les cultures parce qu’elles ont besoin d’eau. C’est juste que si on ne peut faire les travaux qu’on a besoin de faire dans un certain laps de temps, des fois les mauvaises herbes vont prendre le dessus ou on va rater la fenêtre [d’attention] que la plante a besoin , explique M. Lamarche.

Un agriculteur de la province estime qu'il faut « du soleil, pas trop de chaleur, pas trop de vent » pour que les cultures puissent se développer de manière optimale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Des pluies trop abondantes favorisent la croissance de champignons nuisibles à la pomme de terre, explique-t-il. Les cultivateurs de foin destiné aux animaux d’élevage pourraient aussi connaître des difficultés si le temps pluvieux perdure.