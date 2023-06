La fresque de plus de 200 mètres de long, composée de 26 toiles, serait « l'une des plus grandes murales au Canada ». Elle recouvre trois façades du bâtiment du Musée naval de Québec situé au 170, rue Dalhousie.

L’œuvre illustre les cent ans d'histoire navale au pays. Elle a été réalisée à partir de dessins originaux et de photos d'archives de la collection du Musée naval de Québec.

L'artiste visuel Paul Abraham s’est plu à mélanger l’histoire à la modernité, a-t-il confié en conférence de presse. C'est une commission, mais ça rencontre exactement ma démarche artistique avec l'aspect narratif et l'idée des héros et des superhéros, mais là c'était des vrais héros et histoires à raconter.

L'immense fresque mélange différents styles et techniques dont certains similaires à la bande dessinée qu'on retrouve aussi dans le pop art. Pour l’appuyer, il a fait appel aux services d’une coloriste, Pascale Bourguignon, une collaboratrice de longue date qui est aussi son épouse.

Paul Abraham a utilisé un ordinateur pour réaliser les différents éléments de l'œuvre. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Ce mélange a permis à Paul Abraham de pouvoir retravailler certaines photographies et documents pour ajouter des détails et permettre de les agrandir. Je reprenais tous les éléments qui étaient flous ou pas beaux. Même si quelqu'un n'était pas tout à fait dans la bonne position, je le retournais un tout petit peu, c'est l'avantage de la peinture aussi , souligne-t-il.

L’artiste a aussi pu profiter d’une importante liberté de la part du Musée naval. C'était la première fois dans une commission que j'ai autant de liberté au niveau de la mise en scène et du choix. Ils m'avaient donné certaines contraintes au niveau de certains héros très connus qu'il fallait que je place , relate-t-il.

Le lancement officiel de la fresque aura lieu vendredi.

Avec les informations d'Alicia Rochevrier