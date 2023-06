Ottawa dépose son projet de loi sur les emplois durables

Le gouvernement fédéral a déposé son projet de loi qui vise à aider à la reconversion des travailleurs dans les industries polluantes et à encourager la création d’emplois en adéquation avec les objectifs climatiques du Canada.

Ce projet de loi évoqué depuis 2019 par le gouvernement libéral est attendu de pied ferme, notamment en Alberta, où la première ministre Danielle Smith a plusieurs fois décrié la politique libérale, affirmant qu'il s'agit d'une manière de s’immiscer dans le champ de compétences de la province et de mettre fin à l’exploitation du pétrole.

Précédemment évoqué sous le nom de transition équitable ou juste, le projet de loi a été rebaptisé emplois durables pour échapper à une partie de la controverse.

Le projet de loi C-50 s’appuie sur le plan provisoire présenté en février et crée un organisme consultatif pour encourager la création d’emplois dans des secteurs à faibles émissions de carbone. Il exige également la création d’un secrétariat et la désignation d’un ministre pour chapeauter les programmes et les enveloppes budgétaires.

Le gouvernement fédéral s’engage également à publier un plan d’action tous les cinq ans.

Nous avançons un plan pour le futur et nous ne faisons pas juste nous croiser les doigts , a indiqué le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Discussions à venir avec l’Alberta

Interrogé sur l’opposition passée de l’Alberta à un tel projet de loi, le ministre a appelé la province à collaborer. La première ministre [Danielle Smith] a apporté son soutien à l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Nous devons maintenant avoir une discussion sur le chemin à emprunter pour atteindre cet objectif. Il doit rencontrer Danielle Smith lundi, à Calgary.

L’hydrogène, la capture et le stockage du carbone, les minéraux critiques sont quelques-uns des secteurs régulièrement cités par le gouvernement Trudeau comme pouvant susciter la création de dizaines de milliers d'emplois.

Satisfaction du côté des syndicats

Présent à la conférence de presse des ministres libéraux, le directeur de la région de l’ouest d’Unifor, Gavin McGarrigle, s’est réjoui du dépôt de ce projet de loi attendu depuis quatre ans.

Le syndicat espère pouvoir faire entendre sa voix au sein du Conseil des partenariats sur les emplois durables qui devraient être créés si le projet de loi est adopté.

Gavin McGarrigle a toutefois mis l’accent sur les soutiens nécessaires pour les emplois voués à disparaître. Des suppléments de revenu, des programmes de formation et des aides à la santé mentale devront faire partie du plan fédéral.

Le Congrès du travail du Canada a exprimé la même satisfaction à l'égard du dépôt du projet de loi.