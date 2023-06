L’APTS manifeste pour de meilleures conditions et freiner l’exode vers l’Ontario

Des membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont manifesté, jeudi matin, aux abords du pont Alexandra, à Gatineau, afin de dénoncer l’exode des travailleurs de la santé du Québec vers l’Ontario.

Une centaine de manifestants a bloqué le pont Alexandra pendant une quinzaine de minutes. L’endroit a été judicieusement choisi puisque les membres demandent davantage de mesures pour freiner les départs de travailleurs de Gatineau vers la capitale nationale.

C’est symbolique. On a beaucoup de techniciens professionnels qui quittent [leur emploi] vers l’Ontario pour un meilleur salaire. Selon nous, le gouvernement doit égaliser ces conditions pour garder notre personnel ici et pour offrir de bons services à la population , a commenté le président de l’ APTS , Robert Comeau, pendant la manifestation.

Robert Comeau (à droite) est le président de l'APTS. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Nos conditions de travail doivent être revues pour faire concurrence à ce qui est offert de l’autre côté de la rivière des Outaouais , a commenté la représentante nationale de l’ APTS en Outaouais, Christine Prégent.

Elle est d’avis que les citoyens de l’Outaouais ont le droit de profiter des mêmes services que le reste des Québécois. Cependant, actuellement, le financement n'est pas à la hauteur pour y parvenir .

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui représente près de 2500 membres en Outaouais, a énuméré trois revendications principales : une semaine de vacances supplémentaire, une meilleure reconnaissance du travail fait le soir, la nuit, les fins de semaine et les jours fériés, ainsi que le remboursement du coût de l'adhésion à un ordre professionnel , peut-on lire dans leur communiqué de presse.

Les manifestants ont terminé leur parcours au Palais des congrès où se tient actuellement un conseil national en pleine négociation de leur convention collective, échue depuis le 31 mars. Une demande de médiation a d’ailleurs été faite la semaine dernière.

Pour la présidente de l’exécutif local de l’ APTS en Outaouais, Guylaine Laroche, il est essentiel que notre cri du cœur soit entendu . Elle a aussi assuré que les membres étaient prêts à se mobiliser pour y arriver, en espérant que l’opinion publique les soutienne.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil