28 feux de forêt toujours en activité dans la région

Les deux incendies qui préoccupaient davantage les autorités, ceux de Notre-Dame-de-Lorette et de La Doré sont au stade d’extinction finale.

Près de 300 pompiers de la base de la SOPFEU de Roberval sont déployés sur le terrain. Une centaine de pompiers espagnols arriveront en renfort en fin d’après-midi, jeudi.

La pluie des derniers jours a aidé à la lutte contre les incendies, mais les renforts en provenance de l’étranger ont aussi fait une différence.

La SOPFEU exerce encore une surveillance particulière dans le secteur de Chute-des-Passes, où plusieurs feux sont localisés

C’est la météo qui est maîtresse de la situation. Il s’agit d’avoir quelques jours d’ensoleillement et certains feux pourraient reprendre de la vigueur. C’est plus ou moins rassurant. L’humidité relative nous aide beaucoup au combat des incendies et on verra au fur et à mesure , a déclaré la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras.

Avec les informations de Louis Martineau