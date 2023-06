Saisie de près de 3000 kg de méthamphétamine en C.-B., la plus importante à ce jour

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) annonce avoir confisqué plus de 6300 kilogrammes de méthamphétamine en Colombie-Britannique au cours des six derniers mois, incluant la plus grande saisie de cette drogue jamais réalisée.

L'agence affirme que les drogues ont été trouvées lors de quatre saisies dans la région du Grand Vancouver, dans des contenants étiquetés comme étant de l'huile de canola et destinés à l'exportation vers l'Australie.

Cinq Australiens et un Américain ont été arrêtés en Australie pour leur lien présumé avec l'opération, que la police locale a décrite comme une tentative d'un consortium mondial du crime de faire passer l’équivalent de 1,5 milliard de dollars de méthamphétamine dans le pays.

L' ASFC affirme qu'en décembre de l'année dernière, des agents de Burnaby ont trouvé 40 bidons contenant un peu plus de 200 kilogrammes de méthamphétamine en cristaux.

Un mois plus tard, 180 bidons renfermant 2900 kilogrammes de méthamphétamine liquide ont été saisis au centre d'inspection des conteneurs à Delta. L' ASFC indique que cette découverte était suffisante pour remplir 35 grandes valises et qu'il s'agit de sa plus grande saisie de méthamphétamine à ce jour.

En mai, deux autres saisies majeures ont eu lieu au centre d'inspection des conteneurs, où plus de 3000 kilogrammes de méthamphétamine liquide ont été découverts.

Une déclaration commune des autorités policières australiennes et canadiennes indique que les drogues à destination de l'Australie ont ensuite été remplacées par des substances inoffensives pour donner aux autorités le temps de suivre et d'identifier les auteurs australiens présumés de l'opération.

Selon la police, deux hommes australiens dans la trentaine ont été accusés d'avoir tenté d'importer de la méthamphétamine en lien avec la saisie de janvier.

Un homme est accusé d'avoir agi comme intermédiaire pour un réseau du crime organisé au Canada et l'autre aurait utilisé son poste dans une entreprise de logistique pour transporter la drogue de substitution à son arrivée en Australie, indique la déclaration. Les deux hommes encourent une peine maximale de prison à vie.

Trois autres hommes, dont un citoyen américain, ont été accusés de tentative de possession d'une quantité commerciale de drogues importées illégalement.

Un sixième homme, également originaire d'Australie, a été accusé de possession et de trafic, et la police australienne indique que d'autres accusations pourraient s'ajouter.

Le communiqué indique que la police a exécuté des mandats de perquisition au domicile des suspects et dans une unité qui aurait été utilisée pour entreposer la drogue. Les agents auraient découvert un laboratoire clandestin dans l'une des maisons, ainsi qu'une quantité d'autres drogues.

L' ASFC indique que l'enquête du côté canadien a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré dans un communiqué que la sûreté et la sécurité étaient les priorités absolues du gouvernement.