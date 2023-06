Report de la stratégie caribou au Québec : la crédibilité du fédéral en jeu

Le cabinet du ministre de l'Environnement du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, a confirmé jeudi dernier qu'il accordait un délai supplémentaire au Québec avant le dépôt de sa nouvelle stratégie, repoussée à plusieurs reprises depuis l'arrivée de la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir il y a cinq ans.

Devant l'inaction de l'Assemblée nationale, le fédéral a sommé la province d'en faire davantage afin de respecter ses obligations prévues à la Loi sur les espèces en péril, à laquelle le caribou boréal est assujetti. En vertu d'une entente intervenue en août 2022, le Québec s'est engagé à présenter son plan d'ici la fin de juin 2023.

Le premier ministre du Québec, François Legault, et son ministre de l'Environnement, Benoit Charette, se sont engagés à livrer un nouveau plan de protection du caribou forestier, mais ont demandé un peu plus de temps au fédéral. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Si des actions semblaient imminentes cet été, les feux de forêt qui sévissent ce printemps ont poussé le Québec à demander un peu plus de temps pour ajuster ses travaux en fonction des dégâts. Le fédéral a accepté de lâcher un peu de lest.

Outre les objectifs à long terme, le dépôt de la stratégie doit s'accompagner de mesures intérimaires effectives à plus court terme. Les mesures-cadres, toutefois, devront attendre à la fin de la période de consultations prévue après le dépôt officiel du document.

Chaque retard repousse ainsi leur entrée en vigueur.

Un épouvantail?

Pendant ce temps et depuis plus d'un an, le ministre Steven Guilbeault menace d'imposer un décret de protection de l'habitat essentiel si le gouvernement Legault ne remplit pas sa part du contrat. Ottawa s'attend à un plan protégeant 65 % de l'aire de répartition de chacune des 13 hardes au Québec et au maintien d'un taux de perturbation maximal de 35 % dans les habitats propices au cervidé.

Dans le contexte, le nouveau délai accordé par Ottawa au Québec fait sourciller Martin-Hugues St-Laurent, professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski et spécialiste du caribou. Les feux de forêt au Québec, dit-il, ne doivent pas devenir un prétexte pour retarder indument le dépôt de la stratégie.

Il ne resterait qu'un peu plus de 5000 caribous forestiers et montagnards au Québec. (Photo d'archives) Photo : iStock

M. St-Laurent soutient que chaque jour qui passe est un jour où des coupes forestières ou des perturbations ont lieu dans l'habitat du caribou, faute d'une protection actuellement adéquate des vieilles forêts dont l'espèce a besoin.

L'expert estime que la crédibilité de Steven Guilbeault est désormais en jeu. Si le décret de protection est un épouvantail, qu'on nous le dise , tranche-t-il. À son avis, il aurait été possible de déposer une stratégie et de l'ajuster en cours de route sans avoir à donner plus de temps au Québec.

« Moi je commence à avoir de la misère à le croire. [...] Le fédéral donne de l’air, mais il faut que le fédéral décide d’assumer son rôle. » — Une citation de Martin-Hugues St-Laurent, professeur d'écologie animale, Université du Québec à Rimouski

La semaine dernière, la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec, rappellait que Steven Guilbeault avait une obligation légale d'intervenir.

Selon la Loi sur les espèces en péril, le ministre titulaire d'Environnement Canada et du Changement climatique doit en effet recommander une intervention au conseil des ministres s'il s'avère qu'une province ou un territoire ne protège pas adéquatement une espèce. Après analyse de son ministère, M. Guilbeault a déjà admis que le Québec n'en faisait pas assez.

Le décret, jamais utilisé au pays, permettrait au gouvernement fédéral une prise de contrôle d'un territoire estimé à 35 000 kilomètres carrés. L'industrie forestière, le récréotourisme et d'autres usages pourraient alors en être affectés.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Pas de date

S'il comprend la sensibilité qui vient avec les feux de forêt, Daniel Fortin, professeur au département de biologie de l'Université Laval, s'inquiète tout de même des longs délais avant le dépôt de la stratégie de protection du caribou.

Je comprends qu’il y a des endroits qui devaient être protégés et qui ont brûlé. Je comprends qu’il faut peut-être s’asseoir et regarder un peu comment avancer avec à la fois la coupe forestière et la protection du caribou , convient-il. Ce qui m’inquiète un peu plus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de date en termes de délai.

« C’est un autre délai et il faut réaliser qu’il faut avancer rapidement. » — Une citation de Daniel Fortin, professeur au département de biologie de l'Université Laval

M. Fortin rappelle que le Québec a profité de plusieurs sursis au cours des dernières années.

En 2019, le gouvernement Legault avait ordonné la production d'une méta-analyse sur le caribou, dont l'utilité a été remise en question par plusieurs scientifiques. Puis il y a eu la mise sur pied d'une commission indépendante, laquelle a finalement recommandé au Québec d'agir de toute urgence pour sauver ses hardes. Des délais, ils en ont eu un et un autre.

Bien faire les choses

L'industrie forestière, de son côté, a salué la décision du fédéral. Lorsqu'il est question d'aménagement forestier, nous sommes d'avis qu'il est essentiel de prendre le temps de bien faire les choses , a commenté Jean-François Samray, président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec.

Nature Québec, généralement favorable à des actions rapides et musclées pour aider le caribou, garde pour sa part sa confiance envers le gouvernement fédéral malgré les nouveaux délais.