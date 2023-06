Les cyclistes en Beauce rencontrent un défi de taille entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, la route prend fin dans le secteur de la rivière Calway puisqu’il n’y a pas de pont qui enjambe la rivière. Plusieurs cyclistes décident alors de contourner le seul tronçon manquant de la piste cyclable en Beauce, à leur risque et péril.

De chez lui, André Létourneau a une vue imprenable sur la vallée de la Chaudière. Dimanche dernier, le Joselois a vu près de 300 cyclistes faire le détour en face de chez lui. C'est dangereux, ça vient de la gauche, de la droite, des familles, des gens à pied, en patins à roulette [...] même en triporteur et en quadriporteur.

André Létourneau voit une augmentation du nombre de cyclistes dans les champs qui font le détour sur la route 173 depuis l’inauguration officielle du trajet de la piste cyclable à Beauceville à la fin mai. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le projet de pont sur la rivière Calway pour relier les deux bouts de la piste cyclable entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville se fait toujours attendre. Certains s’aventurent dans les terres privées pour atteindre la route 173 et traverser le pont routier, pour reprendre par la suite les champs et rejoindre la piste cyclable.

« C’est débile, on a payé des millions pour faire un tronçon de Saint-Joseph-de-Beauce à ici et de Beauceville à ici [mais on n’a pas de pont]. Il y a quelqu’un qui dort quelque part! » — Une citation de André Lamontagne, résident de Saint-Joseph-de-Beauce

Un détour qui s’est avéré fatal pour un cycliste octogénaire de Québec happé par une voiture sur la 173 dimanche dernier. Selon la Sûreté du Québec (SQ), il tentait de retourner sur la piste cyclable.

En 2011, endommagé par les inondations, l’ancien pont ferroviaire de la rivière Calway avait été démoli par le ministère des Transports. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

« On est dans les limbes »

Nous, ça fait un an qu’on demande une rencontre avec le ministre et maintenant la ministre , lance d'entrée de jeu Jonathan Bolduc, préfet de la MRC de Beauce-Centre aux abords de la piste cyclable.

La construction d’un pont relève du ministère des Transports, explique-t-il. Le calendrier qu’on nous parle est toujours repoussé [...] c’est la maison des fous, le formulaire A38 , image-t-il en référence au film Les douze travaux d’Astérix. Ce dernier mentionne avoir commandé des pancartes, il y a deux semaines, pour mieux indiquer aux cyclistes qu'il est impossible d'aller plus loin.

« Actuellement on paye le prix de l’attente, on ne voit pas d’action. » — Une citation de Jonathan Bolduc, préfet de la MRC de Beauce-Centre

Le degré d’impatience commence à monter dans la région. Vincent Roy, conseiller municipal de Beauceville, rappelle qu’il y a eu mort d’homme. C’est un beau projet [mais] il reste un morceau, c’est le pont, on a besoin d'un échéancier, de savoir qui fait quoi, comment ça va être fait.

Plusieurs cyclistes traversent le pont routier de la rivière Calway sur la route 173 pour reprendre le champ et rejoindre la piste cyclable plus loin. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Usager de la piste cyclable et résident de Beauceville, Daniel Labbé se questionne. Ça fait 23 ans que je suis en Beauce et ça fait 23 ans qu’on parle de la piste cyclable et il manque un pont, je ne comprends pas.

Yvon Blouin, un cycliste octogénaire de Beauceville a déjà pris lui aussi le détour de la 173. C’est une question de sécurité, je pense que la piste devrait continuer, on devrait construire le pont.

À Saint-Joseph-de-Beauce, le maire Serge Vachon parle d’un dossier prioritaire. On doit continuer de mettre de la pression pour que ça aboutisse.

Des feux de circulation ont été installés à l’entrée de la ville de Beauceville où le nouveau trajet de la piste cyclable a été inauguré le 29 mai dernier. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Voie de contournement

Le préfet de la MRC de Beauce-Centre explique que des gens ont levé la main pour venir aider. Il y a des gars qui sont prêts à mettre des pieux, organiser ça. Actuellement, on ne nous offre pas cette possibilité-là.

Une entreprise de Beauceville est même prête à construire la structure bénévolement. André Létourneau, lui, est prêt à offrir ses terres privées nouvellement acquises. Un sentier de détour où on aurait un petit bout à faire sur la 173 et on longerait la rivière Calway de chaque côté, ce serait très sécuritaire.

Jonathan Bolduc est préfet de la MRC de Beauce-Centre et maire de Saint-Victor. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Une telle démarche devrait prendre l’approbation de tous les propriétaires des terres. La MRC est ouverte à toute proposition, mais rien n’est simple ici. On est en zone inondable, du moment qu’on veut mettre une pelle là, le gouvernement vient nous dire, stop, passez pas, ne faites rien , explique Jonathan Bolduc.

« Un projet hors du commun »

Par courriel, le ministère des Transports explique ne pas avoir pu faire les travaux avant 2021, « pour des raisons techniques, environnementales et budgétaires ».

Depuis l’automne 2021, il indique avoir « entrepris des démarches en vue de trouver une solution pour la reconstruction du pont ». Un projet est actuellement en préparation, mais le site comporte de grands enjeux environnementaux, ce qui explique des délais de réalisation du projet hors du commun.