Front commun syndical pour de meilleures conditions de travail

Les manifestations sont le fruit d’un front commun entre la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

En Gaspésie, le front syndical a organisé un tintamarre devant l’hôpital de Chandler pour dénoncer bruyamment les offres gouvernementales insultantes , dans le contexte du renouvellement des conventions collectives du secteur public.

Le gouvernement nous offre de nous appauvrir dans les prochaines années avec une offre d’augmentation de 9 % sur cinq ans et qui attache notre régime de retraite , déplore la représentante nationale de l' APTS en Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Jenny Tardif.

Des syndiqués se sont rassemblés devant l'hôpital de Chandler. Photo : Anne Bernier

Aux Îles-de-la-Madeleine, des dizaines de syndiqués ont pris part à un dîner BBQ devant l'hôpital de Cap-aux-Meules.

On est rassemblés pour dire à M. Legault qu'on est insatisfaits de nos conditions de travail dans le réseau de la santé et de l'éducation , résume Gaétan Leblanc, président du syndicat des techniciens professionnels du CISSS des Îles, affilié à la CSN.

« On est un peu tannés de voir que les députés se votent de belles augmentations de 582 dollars par semaine. Nous, on demande 100 dollars par semaine, c'est cinq fois moins qu'on demande au gouvernement. C'est quand même raisonnable comme demande. » — Une citation de Gaétan Leblanc, président du syndicat des techniciens professionnels du CISSS des Îles

Selon les syndicats, il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail dans les réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Les représentants de plusieurs différents syndicats d'employés du CISSS des Îles, affiliés à la CSN, étaient présents jeudi midi. De gauche à droite : Linda Lapierre, Kent Denis, Johanne Aucoin et Gaétan Leblanc Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On veut rejoindre la population et parler de nos conditions de travail parce qu’il est faux de croire que les gens du secteur public sont très riches , croit Jenny Tardif.

« La moyenne salariale est de 44 000 $ pour les gens du secteur public, on a un retard salarial de 11,9 % comparativement aux autres employés. » — Une citation de Jenny Tardif, représentante nationale de l'APTS en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Selon Mme Tardif, les conditions de travail actuelles du secteur public nuisent au recrutement.

Nos conditions font en sorte qu’on n’est pas capable d’attirer ni de retenir notre monde, donc ce sont les services publics qui sont directement touchés par les pauvres conditions de travail et salariales dans le secteur public , affirme-t-elle.

Ensemble, la CSN , la CSQ , la FTQ et l’ APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l’État québécois dans les secteurs publics.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon